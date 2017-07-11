«Вымпелком» в одностороннем порядке повышает плату на старых тарифах

Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: «Вымпелком» ценит себя все дороже

Повышать тарифы «Вымпелком» стал после того, как в 2016 г. его выручка снизилась на 0,4% А. Гордеев / Ведомости

«Вымпелком» уведомляет абонентов, что увеличит тарифы с 12 июля, сообщил один из абонентов «Вымпелкома», пользующийся тарифом 2016 г. О том же пишут и другие абоненты в Twitter. «Я еще понимаю, когда тариф архивный, ему много лет. А тут тариф прошлого года», – указывает один из них.

Абонентов переводят на пакетные тарифы, появившиеся в мае, для московских абонентов плата тогда выросла на 10–40%. Интернет-трафик в большинстве тарифов также увеличился: к примеру, второй по стоимости тариф подорожал на 10% до 551 руб. в месяц, трафик вырос с 5 до 6 Гб, а голосовая связь сократилась с 500 до 400 мин.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева говорит, что стоимость меняется незначительно и для небольшой части архивных пакетных тарифов.

Повышать тарифы «Вымпелком» стал после того, как в 2016 г. его выручка снизилась на 0,4%. В I квартале 2017 г. по сравнению с I кварталом 2016 г. MBOU (мобильный трафик в пересчете на абонента) вырос более чем на 34%. Это по всей базе пользователей, включая архивные тарифы, уточняет Айбашева и выражает уверенность, что большей части абонентов архивных тарифов регулярно не хватает интернет-трафика, их удовлетворенность ниже, поэтому оператор и переводит их на тарифы с увеличенным трафиком.

В I квартале 2017 г. доходы «Вымпелкома» от мобильной связи выросли на 1% по сравнению с I кварталом 2016 г., это первый существенный рост за последние четыре квартала. Среди прочего росту способствовало увеличение доходов от мобильного интернета, а они росли за счет перехода абонентов на пакетные тарифные планы, рассказывала Айбашева.

Разумные тарифы Шелль Йонсен, гендиректор «Вымпелкома»

«В дальнейшем тарифы должны быть более ра-зумными, учитывать необходимость баланса между ростом потребления мобильного интернета и возможностями сети оператора».

Прежде операторы, как правило, архивные тарифы не повышали, говорит гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов, но расходы операторов растут и, если хочется передовые мобильные сети, без повышения цен не обойтись. Сотрудник одного из операторов замечает, что обычно на новые переключают абонентов старых тарифов, которым несколько лет.

Операторы имеют право корректировать тарифы, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, но с точки зрения клиентоориентированности это не совсем нормально. Потребление трафика каждый год растет, но у абонентов, повышая им тариф, не спрашивают, нужно ли им больше трафика, удивлен Кусков. Среднее потребление данных на абонента, по оценке Telecom Daily, увеличилось за два года с 3 до 5 Гб в месяц. Интернет-трафик мобильных абонентов растет на 30% ежегодно, подсчитали UBS Evidence Lab и банк UBS, но на выручке рост отражается мало: доходы от передачи данных будут расти всего на 10–20% в год.

«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) в мае также повысил два архивных тарифа в Москве – на 50 и 16%. МТС иногда точечно меняет тарифы – например, дает больше трафика и повышает цены на невостребованные услуги, признает представитель оператора Дмитрий Солодовников.

Приоритет для «Мегафона» – долгосрочное увеличение выручки, говорит представитель оператора Юлия Дорохина: компания фокусируется на продвижении новой линейки пакетных предложений как для новых, так и для действующих абонентов.

К началу лета все операторы большой тройки повысили новые пакетные тарифы и отказались от безлимитных тарифных планов. Появились признаки ослабления конкуренции на рынке сотовой связи, отмечают аналитики «Сбербанк CIB», а общее повышение пакетных тарифов может добавить несколько процентов к выручке всех операторов от мобильных услуг.

Это позитивно для бизнеса операторов и конкурентной среды, писали аналитики «ВТБ капитала»: теперь у всех операторов между самым дешевым и следующим по стоимости тарифом образовался значительный разрыв по включенному мобильному трафику (1–2 Гб на младшем тарифе и 5–6 Гб – на следующем). Вероятно, такая ценовая модель стимулирует потребление трафика, считают они. Модель Tele2 остается агрессивной: ее новые пакетные тарифы продаются с дисконтом в 50% к большой тройке, сказано в отчете.