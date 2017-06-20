ФАС подозревает операторов в согласованном отказе от безлимитных тарифов

Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Лимиты – под подозрением

Чиновники хотят вернуть абонентам безлимитные тарифы Евгений Разумный / Ведомости

Отказ операторов от безлимитных тарифов может стать предметом разбирательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ближайшее время служба может возбудить соответствующее дело в отношении операторов, сообщила начальник управления регулирования связи и IT ФАС Елена Заева на сайте ведомства. ФАС может завести дело в связи с согласованными действиями операторов, ограничивающими конкуренцию, добавляет представитель службы.