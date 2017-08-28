Бой между Мэйуэзером и Макгрегором поставил рекорд по просмотрам в рунете Steve Marcus / Reuters

Легальную трансляцию поединка между Флойдом Мэйуэзером и Конором Макгрегором в рунете посмотрели 2,4 млн уникальных пользователей, это больше 11 млн просмотров, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании «Телеспорт» Петр Макаренко. «Телеспорт» приобрел права на трансляцию этого поединка в России и договорился о показе боя в телеэфире с «Первым каналом». В интернете трансляцию можно было посмотреть на сайте «Первого канала» и в плеере социальной сети «В контакте».

На сайте «Первого канала» бой посмотрели 3,6 млн раз, говорит представитель «Первого канала» Лариса Крымова: «Для нас это рекорд по совокупному числу интернет-просмотров спортивного события и события, которое шло в прямом эфире».

Макаренко подтверждает, что у боя было рекордное число просмотров для спортивного события в рунете.

Поединок между Мэйуэзером и Макгрегором стал самым шумным спортивным событием последнего времени. Мэйуэзер – многократный чемпион мира, самый высокооплачиваемый профессиональный боксер. Макгрегор – действующим чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC, проводит бои по смешанным единоборствам) в легком весе и третий в общем рейтинге спортсменов UFC. Макгрегор стал первым профессиональным бойцом, который стал получать $1 млн за бой. Оба спортсмена чрезвычайно популярны в интернете – у Макгрегора 19,3 млн подписчиков в Instagram, у Мэйуэзер – 18,3 млн.

Для их боя была зарезервирована площадка T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, которая вмещает 20 000 человек. Самые дешевые билеты на площадку стоили более $1 000. UFC и ShowTime также организовали показ поединка к интернете и кинотеатрах. За доступ к трансляции фанаты в США должны были заплатить $99,9, чтобы посмотреть бой в американском кинотеатре – около $40. Ажиотаж был такой, что спекулянты продавали за $40 билеты на пресс-конференцию спортсменов в Лос-Анджелесе за месяц до самого боя.

По разных прогнозам, на билетах, на платном доступе к трансляции и к показу в кинотеатрах организаторы боя могли собрать от $300 млн до $1 млрд. Бой может стать самым кассовым поединком в истории, прогнозировали аналитики. Мэйуэзеру принадлежит прежний рекорд по числу покупок доступа к интернет-трансляции боя: в 2015 г. за просмотр его поединка с Мэнни Пакьяо 4,6 млн человек заплатили совокупно около $400 млн. Цифры по продажам боя с Макгрегором UFC обещает опубликовать до конца недели. Цифры могут оказаться меньше чем ожидалось из-за технических проблем, в результате которых бой и трансляция задержались. В кинотеатрах США в субботу бой собрал $2,6 млн, это третий результат дня.

Для российской аудитории время проведения боя было не самым удачным – по московскому времени он начался в 7 утра. Трансляцию на «Первом канале» посмотрели 25,8% зрителей старше 18 лет, включивших в этом время телевизор в Москве или 1,8% жителей столицы, говорит Крымова со ссылкой на данные MediaScope. Это высокие и очень необычные цифры для спортивного поединка, добавила она. Макаренко объясняет, что бой между такими спортсменами как Мэйуэзер и Макгрегор – не просто спортивное событие, а целое шоу, которое долго и тщательно готовили, поэтому и смотрела его более широкая аудитория.

Макаренко отказался раскрывать во сколько «Телеспорту» обошлась покупка прав на бой: «Благодаря рекламе и спонсорам мы окупили затраты и заработали дополнительно 20-25%».