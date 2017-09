Седьмой iPhone подешевел в России

А. Гордеев / Ведомости

Вчера, 12 сентября, Apple представила три новых смартфона — iPhone 8, 8 Plus и X. А уже сегодня крупнейшие российские электронные ритейлеры начали снижать цены на предыдущие флагманы — iPhone 7 и iPhone 6s.

Например, в «Эльдорадо» цены на iPhone 7 и его версию 7 Plus с более широким дисплеем снизились на 9000-12 000 руб., следует из материалов ритейлера. Флагман 2015 г. iPhone 6/6s подешевел в зависимости от памяти и диагонали дисплея на 2000-11 000 руб. Цены снижены в связи со стартом продаж новых iPhone, говорит представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова.

«Евросеть» уже снизила цены на iPhone 7 и iPhone 6S на несколько тысяч рублей, говорит ее представитель Александра Перцева. Предзаказ на iPhone iPhone 8 и 8 Plus в России начнется 22 сентября, а продажи — 29 сентября. Предзаказ на iPhone X стартует 27 октября, продажи - 3 ноября.

«Связной» снизил цены на 10 моделей и модификаций iPhone предыдущих поколений: 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 и 7 Plus - размер скидки составил 4-15%, говорит представитель ритейлера Сергей Тихонов. Снижение цен обусловлено конкурентной ситуацией на рынке, утверждает он.

Входящая в Inventive Retail Group сеть re:Store уменьшила ценники на iPhone 7 и 7 Plus на 11-30% (в среднем снижение составило 20%, посчитали «Ведомости»). Например, iPhone 7 с памятью 32 Гб подешевел с 56 990 руб. до 43 990 руб. А цена на черный iPhone 7 Plus 256 Гб снизилась с 85 990 руб. до 70 990 руб. Снизились в re:Store и цены на iPhone 6s. Снижение цен связано с выходом новых моделей, отмечает представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина.

Представители МТС и «М.видео» также обещают снизить цены на флагманы Apple прошлых лет — конкретные параметры розничные сети раскроют позднее.

Традиционное снижение

Цены на старые модели iPhone традиционно снижаются после выхода новых, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его расчетам, после выхода iPhone 8 / 8 Plus / X цены на iPhone 7 в России опустятся на 15-20%. Сильнее всего дешевеют дорогие модели с максимальной комплектацией памяти. Ползучее снижение цен на iPhone 7 шло в течение 2016-2017 гг., говорит он.

«Связной» снижал цены на различные модели iPhone в течение последних нескольких месяцев и цена на устройства в розничной сети и интернет-магазине ритейлера часто была ниже, чем в официальном магазине производителя, говорит Тихонов.

«Семерка» появилась на российском рынке в сентябре 2017 г. iPhone 7 с минимальной память 32 Гб в интернет-магазине Apple стоил 56 990 руб., а iPhone 7 Plus с такой же памятью — 67 990 руб. Сейчас их цена — 43 990 и 52 990 руб.

По данным партнера нескольких производителей электроники, в июле 2017 г. самым продаваемым в России iPhone была модель SE с памятью 32 Гб — на нее пришлось чуть более 30% всех продаж смартфонов Apple в штуках. Далее следуют iPhone 6 - 32 Гб (16,4%), 5s (12%), 7 c памятью 128 Гб (9%) и iPhone 7 - 32 Гб (7,7%).

В России Apple занимает второе место по продажам смартфонов в штуках, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомились «Ведомости». На iPhone пришлось 13% продаж смартфонов в России (у лидера рынка, Samsung, эта доля составляет 25,3%). В деньгах Apple занимает первое место с долей рынка 31,6%.

Предзаказ на iPhone iPhone 8, 8 Plus и X в России начнется 22 сентября, а продажи — 29 сентября. Традиционно каждая новая модель iPhone в re:Store продается лучше, чем предыдущая, рассказывает Семушина. Например, iPhone 7 показывал рост продаж к iPhone 6S более 40%. Продажи iPhone 8 превзойдут результаты прошлого года, ожидает Семушина. Что касается iPhone X, то уже сейчас по потоку звонков в контакт-центр и обращениям в магазины видно, что спрос будет очень высоким, считает она. С утра в магазины re:Store уже приходили покупатели, готовые приобрести новинки, утверждает Семушина.

На все новинки в «Связном» будет распространяться официальная программа trade-in от Apple, говорит Тихонов. Покупатели, которые захотят приобрести новые iPhone, могут сделать это со скидкой в несколько десятков тысяч рублей. Размер скидки при обмене iPhone 7 на базовую модель новой линейки смартфонов от Apple - iPhone 8 с объемом памяти 64 Гб – составит не менее 25% в зависимости от сдаваемого iPhone 7, приводит Тихонов пример. По его словам, максимальная скидка может достигать 40%.

Ожидает высокий спрос на новые iPhone и Завьялова. В дальнейшем «Эльдорадо» планирует запустить рассрочку на них, отмечает она.