iPhone SE стал самым продаваемым смартфоном в России

Почти весь прошлый год самым продаваемым смартфоном в России был iPhone 5s – эту модель Apple выпустила еще в 2013 г. Д. Абрамов / Ведомости

iPhone SE с памятью 32 Гб вышел в лидеры продаж среди смартфонов, рассказал представитель МТС Дмитрий Солодовников. Это подтверждают представитель «Евросети» Александра Перцева и сотрудник другой розничной сети. Они добавляют, что ранее лидером продаж был аппарат Samsung Galaxy J1. Конкретных цифр собеседники «Ведомостей» не назвали.

Почти весь прошлый год самым продаваемым смартфоном в России был iPhone 5s – эту модель Apple выпустила еще в 2013 г. Но в декабре прошлого года Galaxy J1 впервые вышел на первое место. Это относительно новая модель – она появилась в продаже в январе 2016 г. В январе первым вновь был iPhone 5s, но следующие пять месяцев, с февраля по июнь, безоговорочным лидером стал Galaxy J1, следует из материалов партнера нескольких ритейлеров, подтвержденных сотрудниками нескольких розничных сетей.

iPhone SE – тоже относительно новый аппарат с небольшим по современным меркам дисплеем (менее 5 дюймов, как и у 5s). Его продажи начались в марте 2016 г. Это был второй по продажам смартфон в линейке Apple, но в топ продаж он не входил. В частности, по итогам июня SE стал лишь восьмым по популярности у россиян.

Представитель «Связного» Сергей Тихонов, Солодовников и Перцева связывают рост спроса на iPhone SE со снижением цен. Весной прошлого года аппарат с памятью 32 Гб стоил 37 990 руб. Теперь в интернет-магазине Apple он стоит 32 990 руб., а в МТС и «Связном» его можно купить чуть дешевле 20 000 руб. Причем часть этой суммы «Связной» еще возвращает на бонусную карту, говорит Тихонов. Снижение цен шло в течение II квартала 2017 г.: еще в марте SE стоил в среднем 33 000 руб., а затем цены стали потихоньку ползти вниз, говорит близкий к одной из розничных сетей человек.

Помимо снижения цен популярности SE способствуют продвинутые технические характеристики, говорит Тихонов. По сути, за относительно небольшие деньги покупателю доступен аппарат, по возможностям сопоставимый с iPhone 6 – например, с его помощью можно пользоваться платежной системой Apple Pay: iPhone 5s ее не поддерживает, говорит Солодовников. Скорее всего, SE еще некоторое время будет удерживать первое место, прогнозирует Перцева.

Снижение цен на iPhone SE связано с желанием Apple поддерживать долю рынка по мере того, как интерес к старому 5s снижается, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Высокую доходность продаж старых моделей Apple, в частности, позволяет сохранять то, что инвестиции в их разработку и продвижение уже окупились, а комплектующие для смартфонов неуклонно дешевеют, объясняет он.

Логично, что Apple снижает цену на прошлогоднюю модель, чтобы удерживать ее высокие продажи, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Бренд Apple ассоциируется у покупателей со смартфонами премиум-класса и приобретение iPhone по цене аппарата средней ценовой категории выглядит удачной покупкой, считает он. Естественно, это способствует поддержанию доли Apple на рынке, согласен Кусков.

Из материалов партнера нескольких ритейлеров следует, что в первом полугодии 2017 г. в штуках Samsung занимал 25,4% российского рынка смартфонов – за год его доля увеличилась на 4,4 п. п. Apple по-прежнему на втором месте с долей 11,4%. За год прирост составил 0,6 п. п. Всего за первые шесть месяцев 2017 г. в России было продано чуть более 12,4 млн смартфонов.

Samsung удовлетворен текущей динамикой продаж и растущей рыночной долей, передал «Ведомостям» руководитель Samsung Mobile Дмитрий Гостев. На рынок выводятся новые модели серии J 2017 г., которые с первых дней показывают высокий уровень продаж, говорит он. В ближайшее время компания представит еще один продукт, пообещал Гостев. Подробности он раскрывать не стал.

Представитель Apple отказался от комментариев.