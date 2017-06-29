К десятилетию iPhone Apple представит три смартфона вместо двух

Выход новой модели может задержаться из-за сложностей на производстве Mark Kauzlarich / Bloomberg

Подробности своих планов Apple по традиции не раскрывает, но ожидается, что в этом году она выпустит три новые модели смартфонов вместо обычных двух. Наряду с обновленными версиями iPhone 7 и iPhone 7 Plus появится юбилейная версия смартфона с дисплеем нового типа и новыми функциями вроде беспроводной зарядки и системы распознавания лиц.