Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: IPhone готовится к юбилею
К десятилетию iPhone Apple представит три смартфона вместо двух
Юбилейная версия будет оснащена дисплеем нового типа, а также функциями беспроводной зарядки и распознавания лиц
- Трипп Микл
- / The Wall Street Journal
Выход новой модели может задержаться из-за сложностей на производстве
Mark Kauzlarich / Bloomberg
Подробности своих планов Apple по традиции не раскрывает, но ожидается, что в этом году она выпустит три новые модели смартфонов вместо обычных двух. Наряду с обновленными версиями iPhone 7 и iPhone 7 Plus появится юбилейная версия смартфона с дисплеем нового типа и новыми функциями вроде беспроводной зарядки и системы распознавания лиц.
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