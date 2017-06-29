Персональные технологии
Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: IPhone готовится к юбилею

К десятилетию iPhone Apple представит три смартфона вместо двух

Юбилейная версия будет оснащена дисплеем нового типа, а также функциями беспроводной зарядки и распознавания лиц

Подробности своих планов Apple по традиции не раскрывает, но ожидается, что в этом году она выпустит три новые модели смартфонов вместо обычных двух. Наряду с обновленными версиями iPhone 7 и iPhone 7 Plus появится юбилейная версия смартфона с дисплеем нового типа и новыми функциями вроде беспроводной зарядки и системы распознавания лиц.

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