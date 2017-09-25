Сотовых операторов заставят отказаться от роуминга в первой половине 2018 года

18 июля ФАС потребовала от МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 снизить тарифы во внутрисетевом роуминге в течение 14 дней Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готова помочь операторам связи в части снятия барьеров для расширения бизнеса для компенсации потери доходов после отмены роуминга, заявил глава ФАС Игорь Артемьев по итогам заседания в ФАС с участием операторов связи, передает «Интерфакс». До конца 2017 г.ФАС совместно с Минкомсвязи подготовят ряд нормативных актов, которые приведут к отмене роуминга в России, отметил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, также участвовавший в заседании. По его словам, убрать понятие «роуминг» из тарифов операторов ведомства рассчитывают в первой половине 2018 г.

«Отмена роуминга не приведёт к тому, что кому-то придётся платить больше, это недопустимая вещь. Этого не будет. Мы говорили о том, что мы будем всячески способствовать снятию ненужных дополнительных барьеров, на этом сосредоточимся очень сильно, потому что компании делают шаг навстречу и в общем-то теряют определённые ресурсы, мы постараемся помочь от имени правительства, чтобы они расширили свой бизнес, чтобы они смогли больше зарабатывать на обороте», - заявил Игорь Артемьев.

Через месяц операторы должны представить свои детализированные предложения по отмене услуги с учетом интересов абонентов и отрасли, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева добавляет, что финальный дизайн изменений будет определен позже - в связи с технической проработкой вопроса, поскольку потенциальные изменения касаются нескольких тысяч тарифных планов, а это требует значительных изменений в технических системах операторов. «Вымпелком» также затронул вопрос необходимости снижения ставки мобильного интерконнекта - стоимость завершения вызова между сетями. «Вымпелком» в целом считает возможным снижение роуминговых цен, но ключевым препятствием здесь является вопрос межоператорских услуг, заявляла ранее представитель оператора.

Отмена платы за роуминг может негативно отразиться на тех, кто по разным причинам не путешествует за пределы своего региона, говорил ранее замминистра связи и массовых коммуникаций Дмитрий Алхазов. По оценке Минкомсвязи, роумингом в поездках по России пользуется не больше 10% россиян. В итоге получится, что «за путешествующих доплатят те, кто никуда не ездит», объяснял он. Представитель Минкомсвязи рекомендовал дождаться публикации протокола встречи в ФАС.

18 июля ФАС потребовала от МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 снизить тарифы во внутрисетевом роуминге в течение 14 дней. «Цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, sms, передача данных) в поездках [по России] не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически необоснованна», – говорилось в сообщении ФАС. В августе ФАС возбудила дело в отношении всей большой четверки российских операторов за монопольно высокие цены на услуги национального роуминга. Мотивируя несогласие «Мегафона» с позицией ФАС, операционный директор компании Анна Серебряникова говорила ТАСС, что в случае отмены внутрисетевого роуминга оператор понесет расходы в несколько миллиардов рублей, «которые просто нечем возместить». По ее словам, другие операторы находятся в такой же ситуации и размышляют подобным образом.