ФАС намерена решить вопрос с роумингом до конца года

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) планирует до конца года решить проблему внутринационального роуминга мобильных операторов, сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

«Хотим в этом году закончить эту историю. Если не всю, то на 90% точно», - сказал Артемьев на соответствующий вопрос. По его словам, до середины декабря ФАС ждет принятия мер от операторов, затем начнет применять штрафные санкции.

18 июля ФАС потребовала от МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 снизить тарифы во внутрисетевом роуминге в течение 14 дней. «Мегафон» сначала назвал это требование невыполнимым в заданные сроки и оспорил его в Арбитражном суде Москвы. Другие компании судиться не стали, но попросили отсрочки для выполнения требования. «Мегафон» затем тоже передумал судиться, отозвал иск и попросил у ФАС отсрочку, его иск был зарегистрирован судом 15 августа, а уже 17 августа компания его отозвала.

ФАС продлила до 15 декабря срок, в течение которого четырем основным операторам мобильной связи в России нужно изменить тарифы по внутрисетевому роумингу, ликвидировав «необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках». Из сообщения ФАС следует, что все операторы связи, которые в июле получили от нее предупреждение, «выразили готовность его исполнить» и направили «ходатайства о продлении срока». Ведомство оценило мотивированные ходатайства и перенесло срок исполнения своего требования до 15 декабря.