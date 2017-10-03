«Яндекс.Такси» будет отслеживать усталость водителей по частоте морганий

«Яндекс.Такси» намерена распознавать усталость водителей по частоте морганий Е. Разумный / Ведомости

«Яндекс.Такси» планирует внедрить систему, распознающую усталость водителей по частоте морганий, к 2018 г., сообщил гендиректор компании Тигран Худавердян в ходе публичного обсуждения плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах.

По его словам, компания разрабатывает технологию, которая позволит «фактически онлайн видеть глаза каждого водителя». Худавердян считает измерение частоты моргания достаточно быстрым и точным способом выявления усталости и состояния водителя: «В среднем человек моргает раз в четыре секунды. В случае если человек устает или если он нетрезвый, то частота моргания становится существенно выше» (цитаты по ТАСС).

«Почему мы обратили внимание на этот фактор – сейчас у всех водителей такси есть смартфоны и во всех смартфонах есть камеры. И уже давно существуют алгоритмы, которые очень точно позволяют замечать глаза, находить их на картинке», - объяснил он (его слова приводит RNS).

Гендиректор «Яндекс.Такси» уточнил, что если компания заметит, что водитель слишком часто моргает либо закрывает глаза дольше, чем обычно, это означает, что он не в состоянии исполнять работу, и его действия будут фактически блокированы, «то есть он не сможет больше взять заказ». По мнению Худавердяна, в следующем году эта система будет внедрена повсеместно.

Компания начнет тестировать новую систему уже этой осенью. Для этого будут отобраны 500 водителей, их автомобили оснастят высокоскоростными камерами. Регион для тестирования пока не выбран, испытания будут проводиться месяц-полтора.

«После того как уже будет понятно, как надо дорабатывать систему, мы будем искать способы, как оснастить такой системой все автомобили, или же научимся использовать камеры смартфона. Это сейчас основная проблема - научиться использовать камеру смартфона, а не оснащать автомобиль дополнительной камерой», - сказал он.

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