Поставки iPhone X окажутся вдвое меньше запланированных

В 2017 г. мировые поставки iPhone X составят только 20 млн штук из-за проблем с дисплеями, сообщает Bloomberg со ссылкой японский новостной сервис Nikkei. Это только около половины от количества, ранее обозначенного в прогнозе компании. Представитель Apple отказался от комментариев, сообщает Bloomberg.

Причина уменьшения запланированного количества поставок - технические проблемы с производством дисплеев на основе органических светодиодов (OLED), которые поддерживают его новую функцию аутентификации лица. На данный момент производители экранов способны изготавливать для Apple лишь 10 млн OLED-панелей в месяц. Помимо дисплеев, производственные трудности коснулись системы распознавания лиц Face ID, отмечает Nikkei.

В докладе говорится, что Apple уже начала переговоры с другими поставщиками, чтобы перевести туда производство проблемных компонентов.

iPhone X, российские продажи которого начнутся 3 ноября, с памятью 64 Гб будет стоить 79 990 руб., а с памятью 256 Гб - 91 990 руб.

iPhone X (произносится «Айфон тен») – первый смартфон Apple с OLED-дисплеем улучшенной контрастности и разрешения. Также у смартфона самый широкий среди всех iPhone дисплей: его диагональ составит 5,8 дюйма (у предыдущих iPhone она не превышала 5,5 дюйма). Аппарат получил сдвоенную камеру с разрешением 12 Мп. Кроме того, iPhone X – это первый в истории Apple iPhone, у которого нет кнопки «домой».

Ранее Apple начала изучать причины вздутия аккумуляторов в смартфонах iPhone 8 Plus, из-за которого аппараты «раскалываются». Тайваньские СМИ также сообщали о проблеме со вздувшимся аккумулятором у нового смартфона iPhone 8 Plus, что приводит к выдавливанию экрана из корпуса.

Издание The Next Web со ссылкой на тайваньский сайт CN Beta сообщало, что инцидент произошел в городе Тайчжуне. Жительница тайваньского города, которая купила iPhone 8 Plus в золотом корпусе с 64 Гб памяти в кредит за 999 юаней ($150), подключила телефон к зарядному устройству. Взрыв произошел через 3 минуты – на тот момент смартфон был заряжен на 70%.

Затем появились сообщения и о других подобных случаях. Один из пользователей Twitter опубликовал в соцсети фото, на котором нижняя часть корпуса экрана почти полностью отделена от iPhone 8 Plus.

Продажи iPhone 8 и 8 Plus начались в России 29 сентября. Длинных очередей и ажиотажного спроса на новинку не было. Ажиотажа и не предвиделось – он может сопровождать появление более ожидаемого iPhone X, который выйдет на рынок ближе к новогодним праздникам, говорил представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Спрос на новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus не слишком высок, но это может быть позитивным знаком для Apple, сообщал ранее телеканал Fox Business со ссылкой на экспертов. В частности, аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти также отметила, что любой застой в продажах iPhone 8 может указывать на потенциально больший спрос на iPhone Х.

