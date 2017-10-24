Поставки iPhone X окажутся вдвое меньше запланированных

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Спрос на новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus не слишком высок, но это может быть позитивным знаком для Apple, сообщал ранее телеканал Fox Business со ссылкой на экспертов
Мксим Стулов / Ведомости
В 2017 г. мировые поставки iPhone X составят только 20 млн штук из-за проблем с дисплеями, сообщает Bloomberg со ссылкой японский новостной сервис Nikkei. Это только около половины от количества, ранее обозначенного в прогнозе компании. Представитель Apple отказался от комментариев, сообщает Bloomberg.
Причина уменьшения запланированного количества поставок - технические проблемы с производством дисплеев на основе органических светодиодов (OLED), которые поддерживают его новую функцию аутентификации лица. На данный момент производители экранов способны изготавливать для Apple лишь 10 млн OLED-панелей в месяц. Помимо дисплеев, производственные трудности коснулись системы распознавания лиц Face ID, отмечает Nikkei.
В докладе говорится, что Apple уже начала переговоры с другими поставщиками, чтобы перевести туда производство проблемных компонентов.
iPhone X, российские продажи которого начнутся 3 ноября, с памятью 64 Гб будет стоить 79 990 руб., а с памятью 256 Гб - 91 990 руб.
iPhone X (произносится «Айфон тен») – первый смартфон Apple с OLED-дисплеем улучшенной контрастности и разрешения. Также у смартфона самый широкий среди всех iPhone дисплей: его диагональ составит 5,8 дюйма (у предыдущих iPhone она не превышала 5,5 дюйма). Аппарат получил сдвоенную камеру с разрешением 12 Мп. Кроме того, iPhone X – это первый в истории Apple iPhone, у которого нет кнопки «домой».
Ранее Apple начала изучать причины вздутия аккумуляторов в смартфонах iPhone 8 Plus, из-за которого аппараты «раскалываются». Тайваньские СМИ также сообщали о проблеме со вздувшимся аккумулятором у нового смартфона iPhone 8 Plus, что приводит к выдавливанию экрана из корпуса.
Издание The Next Web со ссылкой на тайваньский сайт CN Beta сообщало, что инцидент произошел в городе Тайчжуне. Жительница тайваньского города, которая купила iPhone 8 Plus в золотом корпусе с 64 Гб памяти в кредит за 999 юаней ($150), подключила телефон к зарядному устройству. Взрыв произошел через 3 минуты – на тот момент смартфон был заряжен на 70%.
Затем появились сообщения и о других подобных случаях. Один из пользователей Twitter опубликовал в соцсети фото, на котором нижняя часть корпуса экрана почти полностью отделена от iPhone 8 Plus.
Продажи iPhone 8 и 8 Plus начались в России 29 сентября. Длинных очередей и ажиотажного спроса на новинку не было. Ажиотажа и не предвиделось – он может сопровождать появление более ожидаемого iPhone X, который выйдет на рынок ближе к новогодним праздникам, говорил представитель МТС Дмитрий Солодовников.
Спрос на новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus не слишком высок, но это может быть позитивным знаком для Apple, сообщал ранее телеканал Fox Business со ссылкой на экспертов. В частности, аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти также отметила, что любой застой в продажах iPhone 8 может указывать на потенциально больший спрос на iPhone Х.
Как продажи iPhone 8 и 8 Plus стартовали в России
Евгений Разумный / Ведомости
Продажи iPhone 8 и 8 Plus стартовали в России без ажиотажа. В 9.45 утра корреспондент «Ведомостей» насчитал чуть больше двух десятков человек, собравшихся у входа в магазин reStore в ГУМе
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Евгений Разумный / Ведомости
Продажи новинок от Apple начались в reStore ровно в 10.00. Первая девушка, купившая iPhone 8, занимала очередь со вчерашнего утра, рассказала она соседям по очереди еще до открытия магазина
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Евгений Разумный / Ведомости
Первая партия iPhone 8 и 8 Plus, завезенная в Россию, насчитывает 40 000 смартфонов – на старте продаж iPhone 7 в прошлом году такую же партию распродали за неделю, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. На фото покупатели новинок в reStore в ГУМе
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Евгений Разумный / Ведомости
Желающие купить iPhone 8 в ГУМе отмечались в электронной очереди, хотя, по сути, она не понадобилась – покупателей оказалось не так много
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Евгений Разумный / Ведомости
Традиционно продажи каждой новой модели в сети reStore (входит в Inventive Retail Group) выше, чем продажи предыдущей модели, говорит ее представитель Людмила Семушина
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Евгений Разумный / Ведомости
По словам Семушкиной, iPhone 8 будет продано больше, чем iPhone 7 в прошлом году. Предзаказ хороший, лучше, чем ожидался, добавляет она. На фото одна из первых покупателей iPhone 8 в reStore в ГУМе
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Евгений Разумный / Ведомости
iPhone 8 c памятью 64 Гб и 256 Гб стоит 56 990 руб. и 68 990 руб., 8 Plus с той же памятью - 64 990 руб. и 76 990 руб. На фото магазин reStore в ГУМе
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Евгений Разумный / Ведомости
Магазин reStore в ГУМе
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Евгений Разумный / Ведомости
Магазин reStore в ГУМе
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Евгений Разумный / Ведомости
Магазин reStore в ГУМе
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Максим Стулов / Ведомости
В C-store на Тверской (ритейлер «Связного», торгующий техникой Apple) очереди не было ни до открытия, ни после
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Максим Стулов / Ведомости
За час-полтора никто в C-store iPhone 8 так и не купил, заметил корреспондент «Ведомостей»
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Максим Стулов / Ведомости
Несколько человек в C-store за первый час продаж поинтересовались новинкой
13/26
Максим Стулов / Ведомости
Покупатели, как и годом ранее с iPhone 7 и iPhone 7 Plus, оформили несколько тысяч предзаказов на новинки за первый уикенд с момента старта, рассказывает представитель «Связного» Сергей Тихонов. Сколько аппаратов было заказано, Тихонов не уточнил
14/26
Максим Стулов / Ведомости
В этом году представители ритейлеров и сотовых операторов также отмечают, что впервые наибольшим спросом пользуется модель iPhone c более широким (5,5 дюйма) дисплеем 8 Plus
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Андрей Гордеев / Ведомости
В момент открытия в магазине «Билайн» на Тверской наплыва посетителей не наблюдалось
16/26
Андрей Гордеев / Ведомости
За три часа в «Билайне» покупателей iPhone корреспондент «Ведомостей» так и не обнаружил
17/26
Андрей Гордеев / Ведомости
В «Евросети» по соседству покупателей тоже не было
18/26
Андрей Гордеев / Ведомости
iPhone 8 в «Евросети» можно приобрести в беспроцентную рассрочку на два года. Правда, гарантия на телефон длится всего год
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Валерий Кодачигов
В ЦУМе очереди за iPhone 8 корреспондент «Ведомостей» тоже не заметил
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Валентин Катков для Ведомостей
В Петербурге старт продаж тоже прошел без очередей. В reStore в торговом центре «Галерея» у входа в 10.00 собралось восемь человек, оценил корреспондент «Ведомостей»
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Валентин Катков для Ведомостей
Первые два покупателя радуются новеньким iPhone 8 Plus в петербургском reStore
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Валентин Катков для Ведомостей
В первые часы продаж новинки в reStore в петербургской «Галерее» приобрели несколько человек
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Валентин Катков для Ведомостей
«Хочется понять, чем же 8-я модель все-таки отличается от предыдущей», – расспрашивал один из посетителей продавца
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Валентин Катков для Ведомостей
Покупатели заказывают меньше iPhone 8 и 8 Plus (предзаказ на них начался в прошлую пятницу), рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких сотовых ритейлеров. Предзаказ в этом году примерно вдвое ниже, чем на iPhone 7 и 7 Plus год назад, утверждает один из них