За последние месяцы по миру прокатились уже две волны атак вирусов-шифровальщиков: 12 мая появился вирус WannaCry, а 27 июня – вирус Petya Максим Стулов / Ведомости

Вирус-шифровальщик атаковал российские СМИ, одно из которых – «Интерфакс», говорится в сообщении российской компании Group-IB. Пострадала лишь часть агентства, поскольку его IT-службы успели отключить часть критичной инфраструктуры. Вирусу присвоен идентификатор BadRabbit.

О беспрецедентной вирусной атаке на «Интерфакс» на своей странице в Facebook сообщил замдиректора агентства Юрий Погорелый. «Интерфакс» столкнулся с беспрецедентной вирусной атакой. Часть наших сервисов недоступна для клиентов. Наши инженеры восстанавливают их работоспособность. Приношу свои извинения. Стараемся вернуться к вам как можно быстрее!» - написал он.

По наблюдениям «Ведомостей», не работает мобильное приложение агентства и предоставляемый «Интерфаксом» сервис раскрытия отчетности российских компаний на сайте e-disclosure.ru.

Продолжают работать подразделения «Инфтерфакса» в Великобритании, Азербайджане, Белоруссии и на Украине и сайт «Интерфакс-религия», сказал «Ведомостям» Погорелый. Пока непонятно, по какой причине повреждения не коснулись других подразделений, возможно, это связано с топологией сети «Интерфакса», с тем, где территориально находятся серверы, и с операционной системой, которая на них установлена, говорит он.

Два сотрудника «Интерфакса» подтвердили «Ведомостям» отключение компьютеров. По словам одного из них, визуально заблокированный экран похож на результат действий известного вируса Petya. Атаковавший «Интерфакс» вирус предупреждает, что не стоит пытаться самостоятельно расшифровать файлы, и требует заплатить выкуп в 0,05 биткойна ($283), для чего приглашает проследовать на специальный сайт в сети Tor. Зашифрованному компьютеру вирус присвоил персональный идентификационный код.

Не только «Интерфакс»

От вируса-шифровальщика пострадали еще два российских СМИ, одно из которых – петербургское издание «Фонтанка», уточняет Group-IB.

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков сказал «Ведомостям», что серверы «Фонтанки» были атакованы злоумышленниками сегодня в 15.20. «После этого сайт издания оказался недоступен, и он недоступен до сих пор. Наши технические специалисты предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы восстановить работу сайта. Мы не сомневаемся, что эти действия были совершены террористическими организациями», - отметил он.

На протяжении последних недель преступники атакуют редакцию «Фонтанки», размещая в сети интернет сотни ложных заказных статей с упоминанием журналистов и редакторов издания. Кроме того, до контролирующих органов доводится ложная информация о деятельности издателя «Фонтанки» АО «Ажур-медиа», говорит он. «Мы не сомневаемся, что эти действия имеют единого заказчика и это звенья одной цепи», - заключил Горшков.

Group-IB заявила о начале новой эпидемии: по данным компании, жертвами стали не только российские СМИ, но и ряд госучреждений и стратегических объектов на Украине. Хакерскую атаку, в частности, подтвердил аэропорт Одессы и киевский метрополитен.

За последние месяцы по миру прокатились уже две волны атак вирусов-шифровальщиков: 12 мая появился вирус WannaCry, а 27 июня – вирус Petya. Они проникали на компьютеры с операционной системой Windows, где не были установлены обновления, шифровали содержимое жестких дисков и требовали $300 за расшифровку. Первая атака затронула сотни тысяч компьютеров более чем в 150 странах, вторая – свыше 10 000 компьютеров в 65 странах. Жертвами этих атак стали, в частности, российские «Мегафон» и «Роснефть». Но большими доходами эти вирусы похвастаться не могут: первый заработал около $143 000, второй – $14 000.

Как защититься от шифровальщика