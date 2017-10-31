Операторы считают проблему уязвимости трафика россиян надуманной

Статья опубликована в № 4440 от 31.10.2017 под заголовком: Рунету нужна иная защита

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Чтобы получить доступ к переписке россиян, иностранным спецслужбам необязательно иметь доступ именно к трафику в зарубежных точках обмена, рассуждает сотрудник оператора большой четверки Евгений Разумный / Ведомости

Проблема доступа зарубежных спецслужб к трафику российских абонентов переоценена, написали МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) министру связи Николаю Никифорову. «Ведомости» ознакомились с письмом, его отправку подтвердили собеседники в трех операторах связи, а также представители МТС и «Вымпелкома», но комментировать письмо отказались. Письмо критикует поправки министерства в закон «О связи»: министерство предлагает ограничить маршруты российского интернет-трафика территорией России.

Через зарубежные точки обмена проходит 1% трафика, говорится в письме, больше пропускать по зарубежным маршрутам невыгодно – цены высоки и в валюте.