Медведев объявил о запуске телеканала «Катюша»

«Катюшей» назвали новый канал, который начинает свое вещание для китайских зрителей Юрий Смитюк/ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о запуске российского телеканала «Катюша» для китайских телезрителей.

Медведев находится с официальным визитом в Китае с 31 октября по 2 ноября. О начале работы телеканала он упомянул, отвечая на вопрос китайских интернет-пользователей, какую русскую песню он бы порекомендовал.

«Мне кажется, что знакомство с Россией нужно начинать с тех песен, которые широко известны. Упомянутая мною "Катюша" – такая песня. <...> Кстати, "Катюшей" называется и новый канал, который начинает свое вещание для китайских зрителей. <...> Давайте смотреть этот канал, и давайте будем петь "Катюшу", – приводит его слова "Интерфакс".

Вице-премьер правительства Ольга Голодец в сентябре сообщала, что переговоры о запуске «Катюши» велись очень долго. «В этом году мы его запускаем, и мы планируем, что этот запуск будет приурочен к визиту председателя правительства Дмитрия Медведева сюда, в Китай», – говорила она (цитата по «РИА Новости»).

Соглашение о вещании «Катюши» было подписано в июле. Этот телеканал – совместный проект «Первого канала» и Центрального телевидения Китая (China Central Television, CCTV). Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст рассказывал, что «Катюша» будет вещать на русском языке с китайскими субтитрами. По его словам, планируются линейки программ о науке, российских ученых и исследователях, культуре и искусстве, а также фильмы о российской природе и истории страны. Также, отмечал Эрнст, телеканал будет показывать в Китае развлекательные и музыкальные программы – например, «Ледниковый период» и концерты российских исполнителей.

В Китае запрещено вещание зарубежных каналов на китайском языке для китайской аудитории. Иностранцы могут вещать только на своих языках, а их каналы транслируются в основном в отелях, т. е. рассчитаны на туристов. Пока российским медиа удается зарабатывать в Китае на прокате кинофильмов, дистрибуции онлайн-игр.