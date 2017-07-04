Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: Русская «Катюша» в Китае

«Первый канал» запустит в Китае телеканал «Катюша»

Это первый зарубежный канал, получивший лицензию на вещание в этой стране на местную аудиторию