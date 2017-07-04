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Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: Русская «Катюша» в Китае

«Первый канал» запустит в Китае телеканал «Катюша»

Это первый зарубежный канал, получивший лицензию на вещание в этой стране на местную аудиторию

Первый канал» и центральное телевидение Китая (China Central Television, CCTV) начинают в Китае совместный проект – телеканал «Катюша». Соглашение о вещании этого канала вчера на Третьем российско-китайском медиафоруме подписали представители «Первого канала» и китайской CTV-Satellite TV Program («дочка» ССTV), сообщил ТАСС.

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