Хакеры распробовали DDoS-атаки на криптовалютные биржи

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У киберпреступников входят в моду атаки на платформы, проводящие ICO Kasper Pempel / Reuters

Киберпреступники продолжают осваивать мир криптовалют. Теперь они взяли на вооружение DDoS-атаки (отказ в обслуживании веб-сайта), и «Лаборатория Касперского» изучила, насколько успешно они ими пользуются. В июле – сентябре количество атакованных ресурсов, имеющих отношение к криптовалютам (в основном криптобиржи для обмена этих валют), возросло на 15% по отношению к предыдущему кварталу и на 36% по отношению к январю – марту, сообщил менеджер проекта Kaspersky DDoS Prevention «Лаборатории Касперского» Алексей Киселев. Пропорционально выросло и количество атак. Абсолютных цифр компания не раскрывает.

Кроме того, у киберпреступников входят в моду атаки на платформы, проводящие ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалют), отмечает «Лаборатория Касперского» в отчете, посвященном DDoS-атакам в III квартале 2017 г.