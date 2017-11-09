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Анна Холявко
Интернет и digital
Статья опубликована в № 4446 от 09.11.2017 под заголовком: Киберпреступники достали запросами

Хакеры распробовали DDoS-атаки на криптовалютные биржи

Интерес киберпреступников – обратная сторона популярности криптовалют

Киберпреступники продолжают осваивать мир криптовалют. Теперь они взяли на вооружение DDoS-атаки (отказ в обслуживании веб-сайта), и «Лаборатория Касперского» изучила, насколько успешно они ими пользуются. В июле – сентябре количество атакованных ресурсов, имеющих отношение к криптовалютам (в основном криптобиржи для обмена этих валют), возросло на 15% по отношению к предыдущему кварталу и на 36% по отношению к январю – марту, сообщил менеджер проекта Kaspersky DDoS Prevention «Лаборатории Касперского» Алексей Киселев. Пропорционально выросло и количество атак. Абсолютных цифр компания не раскрывает.

Кроме того, у киберпреступников входят в моду атаки на платформы, проводящие ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалют), отмечает «Лаборатория Касперского» в отчете, посвященном DDoS-атакам в III квартале 2017 г.

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