Вирус-шифровальщик вернулся в Россию и на Украину
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По миру прокатилась новая волна атак вируса-шифровальщика, в числе пострадавших российские СМИ и украинские компании. В России от вируса пострадал «Интерфакс», но атака затронула лишь часть агентства, поскольку его IT-службы успели отключить часть критически важной инфраструктуры, говорится в сообщении российской компании Group-IB. Они назвали вирус BadRabbit.
О беспрецедентной вирусной атаке на «Интерфакс» на своей странице в Facebook сообщил замдиректора агентства Юрий Погорелый. Два сотрудника «Интерфакса» подтвердили «Ведомостям» отключение компьютеров. По словам одного из них, визуально заблокированный экран похож на результат действий известного вируса Petya. Атаковавший «Интерфакс» вирус предупреждает, что не стоит пытаться самостоятельно расшифровать файлы, и требует заплатить выкуп в 0,05 биткойна ($285 по вчерашнему курсу), для чего приглашает на специальный сайт в сети Tor. Зашифрованному компьютеру вирус присвоил персональный идентификационный код.
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