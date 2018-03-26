Как в Швейцарии появилась «Криптодолина»

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Швейцария привлекает криптопредпринимателей тем же, что и других бизнесменов, – низкими налогами, стабильностью, нейтралитетом, открытостью к инновациям Arnd Wiegmann/REUTERS

Швейцарский город Цуг и одноименный кантон стали глобальным центром для криптовалют и технологии блокчейн. Два года назад власти города привлекли внимание СМИ, согласившись принимать биткойны в качестве платы за государственные услуги. Сейчас в Цуге находятся почти 200 компаний, занимающихся блокчейном, и организация, стоящая за популярной криптовалютой эфириум (Ethereum).

Цуг даже получил прозвище «Криптодолина», а швейцарский министр экономики Йоханн Шнайдер-Амманн назвал его моделью, с помощью которой страна может стать «криптонацией». Также благодаря этому городу Швейцария в прошлом году заняла второе место в мире после США по объему средств, привлеченных в результате первичного размещения криптовалют (ICO).

Но такая стратегия предполагает и очевидные риски. Криптовалюты подвержены сильной волатильности, из-за чего инвесторы могут понести большие убытки. Регуляторы по всему миру предупреждают, что ICO и занимающиеся криптовалютами компании могут оказаться мошенническими схемами, прикрытием для преступных организаций или представлять угрозу для финансовой системы. «Я очень беспокоюсь, что вся эта непрозрачность снизит авторитет Цуга в мире, - говорит Андреас Хюрлиманн из городского совета Цуга. - Неизвестно, откуда приходят эти деньги, не связаны ли они, например, с наркотиками».

Чем Цуг привлек стартапы

Несмотря на небольшую площадь и спокойную обстановку под снежными горами, у Цуга авантюристский деловой дух. Десятилетиями низкие налоговые ставки привлекали в кантон с населением всего 124 000 человек предпринимателей, хедж-фонды и банкиров.

Одним из первых представителей отрасли криптовалют в Цуге стал южноафриканский предприниматель Йоханн Геверс, который основал там платежную систему Monetas в 2013 г. Спустя месяц датский предприниматель Никлас Николайсен создал криптовалютную биржу Bitcoin Suisse, которая в прошлом году провела транзакции на 3 млрд швейцарских франков ($3,14 млрд). В 2014 г. появился эфириум, сооснователем которого стал Виталик Бутерин.

По словам Геверса, в то время пионеры криптовалют и технологии блокчейн боялись рейдов правоохранительных органов. Поэтому Швейцария привлекала их своей стабильностью, высокоразвитой политической системой и свободными взглядами. «Тогда на самом деле было страшно, что разные правительства будут тебя преследовать, посадят в тюрьму и закроют бизнес», – говорит Геверс.