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Швейцарское отделение Сбербанка создает инфраструктуру для торговли криптовалютой

Отделение Сбербанка в Швейцарии - Sberbank (Switzerland) AG - создает инфраструктуру для торговли криптовалютой. Об этом на брифинге рассказал вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков «Сбербанк CIB» Андрей Шеметов.

По его словам, банк не может торговать криптовалютой в России. «Но мы хотим удовлетворять интересы клиентов, и мы считаем, что у нас должен быть доступ к широкому спектру продуктов», - сказал он. По его словам, законодательство Швейцарии позволяет торговать криптовалютой.

Как заявил Шеметов, Сбербанк начал выстраивать трейдинговую инфраструктуру для того, чтобы была возможность как открывать «собственные позиции», так и предлагать клиентский сервис - покупку и продажу для клиента. Однако такие услуги будут оказываться только юридическим лицам на первом этапе.

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