Экономисты придумали необычную криптовалюту
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Майрон Шоулз получил Нобелевскую премию за то, что придумал, как рассчитать цену опциона; теперь он с коллегами создал криптовалюту
Швейцарская Saga Foundation в четверг объявила о планах создать криптовалюту, которая должна быть лишена недостатков биткойна и больше устраивать регуляторов. В консультативный совет организации входят известные экономисты, такие как Джейкоб Френкель, председатель совета директоров JPMorgan Chase International и экс-председатель Банка Израиля; лауреат Нобелевской премии по экономике и один из авторов модели ценообразования опционов Майрон Шоулз, а также один из создателей индекса волатильности VIX Дэн Галай.
Предполагается, что криптовалюта Saga не будет подвержена большой волатильности, так как будет обеспечена денежными резервами, размещенными в банках. Резервы эти будут в фиатных валютах, входящих в специальные права заимствования (SDR) МВФ. Наибольший вес в корзине SDR имеет доллар США, в ней также есть евро, иена, фунт стерлингов и юань. Держатели Saga смогут вернуть свои деньги назад, обналичив криптовалюту.
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