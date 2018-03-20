Майнеров обяжут становиться индивидуальными предпринимателями

В законопроекте о криптовалютах не говорится о налогообложении и ответственности майнеров

Документ признает майнинг предпринимательской деятельностью, если за три месяца превышаются установленные правительством лимиты на потребление электроэнергии Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах» (опубликован в базе данных Думы), который запрещает использовать их в качестве средства платежа в России.

Документ признает майнинг (деятельность, направленная на создание криптовалют) предпринимательской деятельностью, если за три месяца превышаются установленные правительством лимиты на потребление электроэнергии. Майнить криптовалюты по законопроекту смогут индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица, подтверждает Аксаков. Физические лица-майнеры должны зарегистрироваться как ИП, иначе они им грозит ответственность за незаконное предпринимательство, уточняет он.

КАК НАЙТИ МАЙНЕРА

При майнинге потребление электроэнергии сильно превышает нормы на физическое лицо или квартиру, и это легко вычислять – к такому выводу пришли в результате дискуссии о законопроекте, рассказывает Аксаков. Сейчас предложения по потреблению майнерами электроэнергии и их возможной ответственности готовит Минкомсвязи, уточнил он: возможно, будут учитываться их тезисы из январской концепции. В концепции регулирования майнинга («Ведомости» изучали ее текст) описана система обнаружения майнеров по структуре потребления тока и интернет-трафика, чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. Документ предполагает введение для майнеров квот на электроэнергию и специальный тариф.

У майнеров круглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, объяснял сотрудник крупной энергокомпании, и вычислить майнера несложно – достаточно проанализировать профиль потребления электроэнергии. Можно попробовать определить майнера и по его интернет-трафику, но тут майнеру проще спрятаться: трафик можно шифровать, и тогда обнаружить его практически нереально, рассуждал Константин Виноградов из фонда Runa Capital.

ЧТО ДЕЛАТЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Согласно законопроекту, криптовалюта и токен будут считаться имуществом. Законопроект допускает возможность сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. Порядок и условия совершения таких сделок, а также обращения криптовалют определит Центробанк по согласованию с правительством, добавляет Аксаков.

Сейчас рассматриваются налоговые каникулы для майнеров, говорит Аксаков, пока в ходе дискуссий озвучивается срок в два года. А вот о создании национальной криптобиржи речи пока не идет, отмечает он.

СКОЛЬКО КРИПТОВАЛЮТЫ МОЖНО КУПИТЬ

Предельный размер вложений неквалифицированных инвесторов в законопроекте пока не указан. На этот счет нет консолидированной позиции ведомств, уточняет Аксаков, но ограничения могут появиться уже ко второму чтению.

По его словам, в законопроекте может появиться и новое определение неквалифицированного инвестора, но какое – он не сказал.

В предыдущей версии законопроекта Минфин предлагал запретить продажу цифровых токенов на сумму более 50 000 руб. неквалифицированным инвесторам. Такая же сумма фигурировала и в законопроекте ЦБ «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)». По нему также предлагалось ограничить сумму покупки токенов неквалифицированными инвесторами до 500 000 руб. в год. При этом сумма инвестиций, привлеченных за год одним лицом на российских площадках, где торгуются токены (в документе они назывались инвестиционными платформами), не должна была превышать 200 млн руб.

Минфин решил уступить Центробанку решение вопроса по обменным операциям с криптовалютой на российском рынке 19 марта. Изначально ЦБ предлагал запретить оборот цифровых денег за исключением токенов. Минфин же считал, что законодательный запрет на обменные операции с криптовалютой приведет к созданию теневого рынка.

«Ведомости» ожидают комментариев Минфина, Минкомсвязи и Центробанка.

Кто разбогател на криптовалюте