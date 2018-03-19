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Минфин и ЦБ сняли разногласия по законопроекту о регулировании криптовалюты

Министерство финансов уступит Банку России решение вопроса по обменным операциям с криптовалютой на российском рынке, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Регулятор предлагал запретить оборот цифровых денег, за исключением токенов.

«Да, разногласия с ЦБ сняты, и на усмотрение ЦБ отдан этот вопрос. ЦБ будет принимать решения», – сказал Моисеев, отвечая на вопрос про обмен криптовалют (цитата по «Прайму»).

В январе Минфин опубликовал законопроект о регулировании «цифровых финансовых активов», в документе прописаны определения криптовалюты, майнинга и токена. Поправки предлагали разрешить гражданам России покупать, продавать и обменивать криптовалюту («цифровой финансовый актив») только через профессиональных участников рынка ценных бумаг. В то же время Минфин хотел запретить использование криптовалюты в качестве денежного суррогата и средства платежа.

Разногласия с ЦБ заключались в том, что регулятор выступал за запрет любого оборота криптовалют – их обмена на рубли, валюту или иное имущество. Регулятор предлагал допустить такие операции «только в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на территории России».

Минфин ранее заявлял о несогласии с позицией ЦБ, настаивая, что законодательный запрет на обменные операции с криптовалютой приведет к созданию теневого рынка.

Законопроект Минфина также устанавливал ограничение по инвестированию в токены для неквалифицированных инвесторов в 50 000 руб. В конце февраля рабочая группа «Нормативное регулирование» цифровой экономики на совещании Минэкономразвития предложила разрешить непрофессиональным участникам инвестировать в токены до 500 000 руб. По словам Моисеева, величину порога также будет устанавливать ЦБ в подзаконных актах.

За оборот денежных суррогатов предполагается ввести уголовную ответственность до четырех лет лишения свободы – «только для коллективных схем, которые включают в себя большое количество объектов и объемов», отметил Моисеев. В законопроекте будет применяться тот же принцип, как и при уголовном преследовании за создание финансовых пирамид. В то же время, по словам Моисеева, наказывать человека, «который просто где-то купил какой-то биткойн и потом его продал», не планируется.

Как регулируются криптовалюты в разных странах