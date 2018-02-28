Предлагается также разрешить людям вкладывать до 500 000 рублей и отменить ограничения для нерезидентов

Инвесторы в цифровые токены могут получить налоговые льготы Максим Стулов / Ведомости

Налоговые льготы на прибыль от сделок с цифровыми финансовыми активами, увеличение в 10 раз – с 50 000 до 500 000 руб. – максимальной суммы вложений для неквалифицированных инвесторов, отмена ограничений на инвестиции в токены, выпущенные в России, для нерезидентов – такие предложения к законопроекту «О цифровых финансовых активах» одобрили на совещании в Минэкономразвития 27 февраля участники рабочей группы по направлению «Нормативное регулирование» цифровой экономики, сообщил «Ведомостям» представитель АНО «Цифровая экономика».

Рабочая группа также предложит разрешить российским владельцам цифровых токенов открывать счета на иностранных криптобиржах и инвестировать в токены за рубежом, добавляет представитель Минэкономразвития. По его словам, предлагается распространить «налоговые каникулы» не только на налог на прибыль, но и на НДФЛ. Рабочая группа считает, что на размещение токенов с признаками ценных бумаг должны распространяться отдельные требования как на размещение ценных бумаг.

В заседании участвовали представители Минкомсвязи, Минюста, ЦБ, ФАС, Сбербанка, МТС, Фонда «Сколково», Газпромбанка, Qiwi и др., уточняет он («Ведомости» пока не получили их комментариев). Теперь по плану программы эти предложения рассмотрит правительственная комиссия.

В списке участников заседания нет представителей Минфина, который 25 января опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах». Это нормально, что заинтересованные структуры предлагают свои доработки без непосредственного участия Минфина, считает замминистра Алексей Моисеев. Минфин предложений от рабочей группы еще не видел, говорит он. Минфин, в свою очередь, действует по поручению президента и сейчас определяет порядок внесения законопроекта, вносит некоторые изменения.

Споры о токенах

Введение налоговых льгот министерство считает целесообразным, а вот увеличение инвестиций неквалифицированных инвесторов до 500 000 руб. - это дискуссионный вопрос, который можно обсудить, сказал Моисеев.

Его законопроект гораздо жестче. Он призван урегулировать новую для России отрасль – выпуск и оборот цифровых токенов, а также описывает смарт-контракты. Законопроект описывает правила выпуска токенов – одного из видов цифровых активов, который документ отделяет от криптовалют.

В среду днем Алексей Моисеев заявил ТАСС, что законопроект Минфина «О цифровых финансовых активах» будет внесен в Госдуму в течение нескольких дней.

На заседании рабочей группы 27 февраля также обсуждали возможность инвестировать в российские проекты путем перечисления криптовалют в обмен на токены, рассказывает представитель Центробанка. Однако позиция Банка России по вопросу обмена токенов только на российские рубли и иностранную валюту осталась неизменной, подчеркнул его представитель. Ранее на официальном сайте Центробанк обозначал свою позицию так: «Наиболее востребованной услугой в рамках ICO является привлечение инвестирования под эмиссию токенов. В связи с этим Банк России поддерживает возможность обмена токенов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество на обменной площадке уполномоченного оператора только в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на территории России».

Каждый выпуск токенов должен сопровождаться публикацией сопроводительных документов, говорилось в законопроекте Минфина. Основной – публичная оферта, которая опишет все детали будущей сделки по продаже токенов, гласит законопроект.

По нему токены выпускают юридические лица для привлечения финансирования. А смарт-контракт документ определяет как электронный алгоритм, который при наступлении определенного условия позволяет автоматически обменяться деньгами, недвижимостью, акциями и другими активами. Данные при этом в строгой последовательности записываются в блокчейн.

«Мы намеренно отделяем токены от цифровых валют и в основном говорим про токены в этом законопроекте, про цифровую валюту пока не говорим, но готовимся это (в том или ином формате) сделать», – комментировал в декабре прошлого года законопроект Моисеев.

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