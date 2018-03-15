Российский криптобизнесмен подал иск к Google на 2 млрд рублей

Нельзя обязать распространителя рекламы распространять рекламу на ту или иную тематику, сообщил юрист Максим Стулов / Ведомости

В среду Google объявил о запрете рекламы криптовалют и получил немедленный ответ от российского предпринимателя Владимира Орехова, который подал иск против российского юрлица корпорации Google (ООО «Гугл»). Он обвинил компанию в причинении ему морального вреда в размере 2 млрд руб., который нанес ему и его бизнесу запрет рекламы криптовалют, рассказал «Ведомостям» предприниматель. Орехов также настаивает, чтобы Google снял запрет на рекламу криптовалют.

«Ведомости» ознакомились с копией иска Орехова в Замоскворецкий суд Москвы. Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль подтвердила, что суд зарегистрировал исковое заявление Орехова 15 марта.

В исковом заявлении Орехов объясняет, что инвестирует в криптовалютные проекты и является основателем сети криптотерминалов. Из-за грядущего запрета рекламы в Google он «в одночасье потерял доступ к потенциальным инвесторам», указывает Орехов. А поскольку он сам является инвестором, то запрет рекламы ICO (Initial Coin Offering – первичное размещение монет) и криптовалютных проектов лишает его полезной информации о компаниях, выходящих на ICO. А это, в свою очередь, лишает Орехова перспективных вложений и «в будущем отразится на доходах», категоричен криптобизнесмен. Запрет рекламы со стороны Google он называет незаконным и нарушающим его права. Речь идет о его праве получать информацию, уточнил Орехов.

Правда, проект криптотерминалов Орехова пока что разрабатывается, уточнил он. Это сеть криптоматов, в которых будет возможно обменять привычные деньги на криптовалюту. Также проект будет включать в себя децентрализованную биржу, мобильный кошелек и платежную систему. В июне Орехов планировал провести предварительное ICO, а затем и само ICO на $2 млн, и именно поэтому он считает, что запрет рекламы в Google нанесет ущерб его бизнесу.

А 2 млрд руб. рассчитывались исходя из упущенной прибыли проекта Орехова, рассказывает он.

У иска нет шансов, считает партнер юридической фирмы «Бузько и партнеры» Роман Бузько. Во-первых, нельзя обязать распространителя рекламы распространять рекламу на ту или иную тематику, рассуждает юрист. Во-вторых, в коммерческих делах не заявляются требования о моральном ущербе, более логичным было бы заявлять упущенную экономическую выгоду, которую предприниматель понес от запрета рекламы, подчеркивает Бузько. Например, это можно было бы сделать через законодательство о защите конкуренции, если признать Google доминирующей компанией на рынке контекстной рекламы, фантазирует юрист.

С ним соглашается управляющий партнер «Некторов, Савельев и партнеры» Александр Некторов. Поскольку Google запретит рекламу только в июне этого года, сейчас убытков, о которых заявляет предприниматель, еще нет, указывает юрист. Более того, в иске не объясняется, как запрет рекламы связан с суммой заявленного ущерба. Удовлетворение иска на 2 млрд руб. морального ущерба в России – вообще из рода фантастики.

Накануне запрет Google привел к дальнейшему падению курса биткойна. Сегодня он продолжил снижение – по данным Coinmarketcap, курс криптовалюты за последние сутки снизился на 5,7% до $8257. Решение Google о запрете рекламы криптовалют, конечно, влияет на рынок – вместе с уже принявшим аналогичное решение Facebook они контролируют около 2/3 онлайн-рекламы в мире, соглашался старший инвестиционный менеджер венчурного фонда Runa Capital Константин Виноградов.

Представитель Google отказался от комментариев.