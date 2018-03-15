Финансы

Новости

Биткойн опустился ниже $8000 на новости о запрете Google рекламы криптовалют

Стоимость биткойна упала ниже $8000 впервые с середины февраля, свидетельствуют данные торговых площадок. Это произошло после заявления компании Google о запрете на своих ресурсах рекламы криптовалют.

К 9:30 по мск стоимость биткойна на Coinmarketcap опустилась до $7856, потеряв за сутки более 14%. На Coindesk биткойн падал до $7677, к моменту публикации цена скорректировалась до $7818 (-4,6% за сутки). На других торговых площадках цена самой популярной в мире криптовалюты также опустилась ниже $8000.

Другие криптовалюты также демонстрируют снижение. Так, Ethereum подешевел более чем на 15% до $584, Ripple — на 17% до $0,654.

В среду Google сообщила, что с июня 2018 г. запретит рекламу криптовалют и всех связанных с ними производных — ICO, криптокошельков, советов по поводу торговли криптовалютами, криптовалютных бирж. Аналогичный запрет в январе ввела социальная сеть Facebook.