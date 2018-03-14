Google запретит рекламу криптовалют

Решение Google спровоцировало падение стоимости основных криптовалют Евгений Разумный / Ведомости

Google с июня запретит рекламу криптовалют и всех связанных с ними производных — ICO, криптокошельков, советов по поводу торговли криптовалютами, криптовалютных бирж, сообщил поисковик.

Но фактически запрет шире: Google также перестанет рекламировать бинарные опционы, контракты на разницу цен и другие рисковые биржевые инструменты. Их реклама будет доступна после сертификации финансовыми регуляторами в отдельных странах. Но сертификация рекламы криптовалют не предусматривается.

Google не первый интернет-гигант, отказавшийся от рекламы криптовалют. В конце января такое решение уже принял Facebook. Соцсеть заявила, что реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение. При этом основатель социальной сети Марк Цукерберг называл криптовалюты важным трендом.

Решение Google совпало по времени с ужесточением позиции американских регуляторов в отношении криптовалют, отмечает портал Coindesk. 7 марта председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон отметил, что новая отрасль не должна игнорировать закон о ценных бумагах. Многие токены (собственная криптовалюта проекта, предлагаемая инвесторам), которые уже изучила комиссия, подпадают под определение ценных бумаг, отмечал он.

Издание Finance Magnates 8 марта отмечало, что Google уже начал ограничивать рекламу криптовалютных и блокчейн-проектов. По наблюдениям издания, некоторые рекламодатели столкнулись со сложностями размещения рекламы этих продуктов: как контекстной рекламы Google Ads, так и блокировкой тематических каналов на YouTube. Представители Google этого не комментировали.

Представитель Google подтвердила «Ведомостям» изменение политики в отношении рекламы финансовых продуктов. Изменения касаются также рекламы на YouTube, добавила она. «В последнее время мы наблюдаем появление новых сложных финансовых продуктов и считаем необходимым ввести дополнительные меры по защите пользователей», – заявила она.

В блоге корпорации приводятся слова директора отдела качественной рекламы Google Скотта Спенсера. Он объясняет, что с изменением потребительских трендов развивается и онлайн-мошенничество, поэтому новые правила должны помочь справиться с возникающими угрозами. В 2017 г. Google удалил 320 000 издателей из своей рекламной сети за нарушение правил и добавил в черный список около 90 000 сайтов и 700 000 мобильных приложений.

Объявление о запрете криптовалют со стороны Google вызвало падение курсов основных криптовалют, обратил внимание финансовый блог Zerohedge. Так, курс Bitcoin за последние сутки снизился на 2,61% до $8985, Litecoin — на 3,39%, Ethereum — на 3,10%, Ripple — на 1,98%, следует из данных Coinmarketcap.

Запрет рекламы криптовалют и ICO может влиять на курс биткойна, учитывая, что раньше рекламу запретил Facebook, считает старший портфельный управляющий УК «Капитал» Дмитрий Постоленко. Ограничение рекламы чревато снижением притока новых инвесторов на криптовалютный рынок, объясняет он. Кроме того, инвесторов отталкивает сам факт, что отрасль становится все более регулируемой, тогда как изначально биткойн рассматривался как свободная криптовалюта. Поэтому падение биткойна должно продолжиться, указывает Постоленко.

Решение Google о запрете рекламы криптовалют, конечно, влияет на рынок – вместе с уже принявшим аналогичное решение Facebook они контролируют около 2/3 онлайн-рекламы в мире, согласен старший инвестиционный менеджер венчурного фонда Runa Capital Константин Виноградов.

Однако остается еще много других рекламных каналов, в том числе создающихся – например, решение Google косвенно повысит спрос на рекламу в Telegram-каналах, рассуждает Виноградов.