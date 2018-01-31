Facebook запретил рекламу криптовалют

Реклама криптовалют часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманчивыми методами продвижения, считает Facebook Noah Berger / AP

Facebook запретил размещать рекламу любых криптовалют, ICO и бинарных опционов на своих площадках – самом Facebook, Instagram и Audience Network (размещает рекламу в сторонних приложениях), говорится в сообщении директора по продуктовой линейке Facebook Роба Лизерна на сайте соцсети.

Реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманчивыми методами продвижения, считает Facebook. Многие компании, которые сейчас рекламируют эти инструменты, работают недобросовестно, также отмечается в сообщении. Новая рекламная политика специально допускает широкую трактовку и запрещает всю крипторекламу, пока администрация соцсети учится точечно определять недобросовестных крипторекламодателей. «Мы хотим, чтобы люди продолжали открывать для себя новое и узнавать о продуктах и сервисах через рекламу Facebook, не опасаясь мошенничества или обмана», – указывает администрация в сообщении.

Администрация соцсети также просит пользователей сообщать о нарушениях нового правила и самим отмечать запрещенные рекламные объявления. Она признает, что сама не сможет отследить и удалить все запрещенные по новым правилам объявления.

В начале года в своем аккаунте на Facebook Марк Цукерберг называл криптовалюты и шифрование важным трендом. Тогда он писал, что такие технологии возвращают власть из централизованной системы «в руки людей». При этом технологии сопряжены с рисками и их сложно контролировать, писал он. «Интересно погрузиться в эту тему, изучить положительные и отрицательные стороны этих технологий, чтобы наилучшим образом применять их в наших сервисах», – рассуждал Цукерберг.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказалась одобрить создание нескольких криптофондов и предупредила управляющих, чтобы те не искали обходных путей для вывода биржевых криптофондов на рынок. Как поясняли регуляторы, они не считают, что такие финансовые продукты соответствуют правилам, направленным на защиту рядовых инвесторов.