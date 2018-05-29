Палата по патентным спорам решила лишить издательство «Просвещение» двух товарных знаков

Максим Стулов / Ведомости

Палата по патентным спорам Роспатента аннулировала два товарных знака издательства «Просвещение», обозначающих соответствие учебников Федеральным образовательным стандартам (ФГОС), сообщило издательство «Вентана-граф». Такое решение Коллегия палаты приняла 28 мая по заявлению «Вентаны-граф». Но пока оно не утверждено и не вступило в законную силу, отмечает представитель «Просвещения».

«Просвещение» зарегистрировало товарные знаки ФГОС и размещает их на своих изданиях, разработанных в соответствии с образовательными стандартами, указывает представитель «Просвещения». Но знак ФГОС есть на учебниках обоих издательств, его часто используют школы на своих сайтах, убедились «Ведомости».

Федеральные государственные образовательные стандарты утверждало бывшее Министерство образования и науки (в новом правительстве разделено на Министерство просвещения и Министерство науки). Разрабатывал их Институт стратегических исследований в образовании Российской академии образования, который выиграл конкурс в 2005 г. Логотип ФГОС был создан для презентации и материалов, рассказал «Ведомостям» Александр Кондаков, в то время – научный руководитель института и гендиректор «Просвещения». Он вспоминает, что сам придумал логотип ФГОС и привлек к его разработке дизайнера издательства «Просвещение»: «Когда новые стандарты утвердили, логотип начали размещать на учебниках «Просвещения». Затем логотип, напоминающий ФГОС, начали использовать и другие издательства, в том числе «Вентана-граф», но никаких претензий тогда и быть не могло – логотип определял соответствие требований учебников новому ФГОС».

Ведомости Обложка учебника «Вентана-Граф» и «Просвещение»

Именно это и доказывала «Вентана-граф» палате по патентным спорам, следует из сообщения издательства: знаки являются описательными, так как указывают на соответствие учебной литературы образовательным стандартам. «Просвещение» же считает решение палаты «незаконным и крайне необоснованным», если руководитель Роспатента утвердит его, то «Просвещение» будет обжаловать его в Суде по интеллектуальным правам, говорится в ответе издательства на запрос «Ведомостей». Аргументы, принятые во внимание коллегией, пока не могут быть известны ни одной из сторон процесса, отмечает представитель «Просвещения»: на подготовку мотивировочной части решения может потребоваться целый месяц.

«Просвещение» «в последнее время активно использует спорные знаки для атак на конкурентов», говорится в сообщении «Вентаны-граф». В январе 2018 г. «Просвещение» подало иск к «Вентана-граф». Конкурент, жаловался истец, выпустил более 500 учебников и учебных пособий, на обложке которых напечатано изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком «Просвещения», объяснял «Ведомостям» директор по внешним коммуникациям «Просвещения» Сергей Григоренко, а обложки некоторых учебников «Вентана-графа» схожи по стилю с обложками «Просвещения». В начале мая суд встал на сторону «Просвещения» и постановил взыскать с «Вентаны-граф» всю заявленную сумму – 3,7 млрд руб.

В феврале 2018 г. «Вентана-граф» обратилась в суд по интеллектуальным правам – издательство требовало признать, что «Просвещение» злоупотребляет правом на товарные знаки и занимается недобросовестной конкуренцией. Суд пока не рассмотрел это дело по существу.

Два издательства

«Просвещение» приватизировано в 2012 г., долю государства купили основатели «Олма медиа» Владимир Узун и Олег Ткач за 2,5 млрд руб., большую часть денег они привлекли в «СМП банке» Аркадия и Бориса Ротенбергов. В 2014 г. Аркадий Ротенберг стал председателем совета директоров издательства, а ТАСС сообщал, что его доля в издательстве – 20%. В 2017 г. он вышел из состава акционеров, сказал «Ведомостям» представитель бизнесмена.

В 2014 г. доходы издательства от госконтрактов составляли 2,8 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. – 5,4 млрд, в 2017 г. – 8,6 млрд.

«Просвещение» было монополистом на рынке учебной литературы в СССР, а за последние 20 лет стало лидером российского рынка, несмотря на множество новых издательств. Ситуация сильно изменилась в 2014 г., когда «Эксмо-АСТ» стало владельцем издательств «Дрофа» и «Вентана-граф». К первому из них было присоединено небольшое издательство учебников «Планета знаний», принадлежавшее АСТ.

Гендиректор и основной владелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков считает иск «Просвещения» элементом конкурентной борьбы: «Одна из целей иска – желание обанкротить конкурента. В 2017 г. выручка «Вентана-графа» была меньше суммы исковых требований – 2,7 млрд руб.».

Присужденная «Просвещению» компенсация – крупнейшая в истории по искам в книгоиздательском бизнесе России. «Просвещение» уже добивалось через суд признания учебников конкурентов контрафактными из-за использования знака ФГОС: в апреле 2017 г. Арбитражный суд Москвы признал издательство «Интеллект-центр» виновным в использовании товарного знака и постановил выплатить «Просвещению» 73 млн руб. Апелляционная инстанция снизила сумму до 41 млн руб.