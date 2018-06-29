Продюсерская компания выиграла у прокатчика беспрецедентный иск

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Представитель Art Pictures называет решение суда прецедентом для индустрии Кадр из фильма «Савва. Сердце воина»

Кинокомпания «Наше кино» должна выплатить 6,7 млн руб. продюсерской компании Art Pictures в качестве неустойки за задержки с выплатой денег за прокат мультфильма «Савва. Сердце воина», сообщил «Ведомостям» представитель Art Pictures со ссылкой на решение первой инстанции Арбитражного суда Москвы.

Мультфильм вышел в прокат в кинотеатрах осенью 2015 г. На тот момент это был самый дорогостоящий российский мультфильм, его создатели заявляли, что производственный бюджет «Саввы» составляет около 1 млрд руб. Режиссером картины стал известный музыкальный продюсер Максим Фадеев, производством занималась компания «Глюкоза продакшн» певицы Натальи Ионовой (Глюкозы) и ее мужа Александра Чистякова. Позднее к этому проекту присоединилась Art Pictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского. В качестве прокатчика была нанята компания «Наше кино», у которой был большой опыт проката российских мультфильмов. Но в итоге «Савва» собрал, по данным единой государственной системы учета кинобилетов, всего 186,3 млн руб. и не окупил затрат на свое создание. Обычно кинотеатры оставляют себе около половины кассы картины, еще 8–15% составляет комиссия прокатчика, остальное прокатчик перечисляет продюсерам.