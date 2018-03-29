ArtPictures требует 127 млн рублей за «Смешариков»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Киностудия ArtPictures в начале марта подала иск к ООО «Смешарики» на 126,8 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суть иска в документах суда не указана. ArtPictures и «Смешарики» вместе работали над одноименными полнометражными мультфильмами и, как объяснил представитель ArtPictures, претензии студии связаны с международным прокатом этих картин.
«Смешарики» – один из самых популярных детских мультсериалов в России. Развивает этот бренд группа компаний «Рики», она занимается не только производством мультфильмов, но и лицензированием детских товаров. Годовая выручка группы за 2017 г., по ее данным, – 7,2 млрд руб.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
* **** *. ***** ****** ************** ********** – «*********. ******», *** ****** ****** «****» * ************ «********», ************** ********** ***** *********** ************** **** «****** ******». ********** ** *********: ********* **** $**,* *** ***., * ******* ******* * ****** ****** $*,* ***.
********* «****» ** **** ********* ************** ******** * ********** ***** *********** ****** ********** * ******* ********** («**********», «***», «**********»). *********** ********** ******, ******* * ********** ** ************. ***** ********** *********** – «************ ***** ******», ********** *********** ***** «******» ***** *********** * **********. ****** **** «******» ***** ****** *********** * *** *** ***. ** *********** * **********. *********** ******** * **** ************* **** ** ****** ****** «**********».
****** ***** ***** ** ******** * ************* ******* – ** ****** «********* **************», «*********. ******* * ******* *******» ******* * ****** * *** (*** *******) ***,* *** ***.
*** *********** ************** ******* «**********» ******** * **** *. ******* ************* ******** ****’* *** *************, ******* ****** **** ***** ********** * ************ * ************ ** ***** ****. ********** ************ ********** **** ** ***** ******, ******* *********** *********** *****, ******* ************* ***********, ** ******* ** *********. ** *** ******, ****’* *** ************* ** *** *** ** *********** **** *********** ********. *********** ******* *** ***** *** «*********», ******* ******** ******* ******** * ************* ******* – * *********, **** ******** ***************, *** * ********* ****’* *** ********** *******. ***** *** *********** ******* ******* ** ***,* *** ***., *** ******** * **** ***** ********* ****** * ********, ******* ******** ** *******.
************* «****» ******* ********** *********** ***************, **** ********** ************* *********** ********* ****’* *** *************, * *** * ****** **** ******** ********* *****.
* *********** **** ***** ******** ***, ** ** ***** ********, *** «*********» ** ********* **** ************* * *** ****** ************ ************ ******* * ********* *****, ******* *********** ******* ************ **** «********, ******** * ********» ******** ********.
********* * ****’* *** ************* ** *******.