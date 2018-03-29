ArtPictures требует 127 млн рублей за «Смешариков»

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«Смешарики. Легенда о золотом драконе» не окупился в отечественном прокате – по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм собрал в России и СНГ (без Украины) 261,9 млн руб. Студия Анимации «Петербург» / Art Pictures Studio

Киностудия ArtPictures в начале марта подала иск к ООО «Смешарики» на 126,8 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суть иска в документах суда не указана. ArtPictures и «Смешарики» вместе работали над одноименными полнометражными мультфильмами и, как объяснил представитель ArtPictures, претензии студии связаны с международным прокатом этих картин.

«Смешарики» – один из самых популярных детских мультсериалов в России. Развивает этот бренд группа компаний «Рики», она занимается не только производством мультфильмов, но и лицензированием детских товаров. Годовая выручка группы за 2017 г., по ее данным, – 7,2 млрд руб.