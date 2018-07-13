«Ростелеком» собрал 10 млн абонентов платного ТВ

«Ростелеком» - второй по количеству абонентов российский оператор платного телевидения Денис Абрамов / Ведомости

На конец II квартала 2018 г. «Ростелеком» обслуживал более 10 млн подписчиков платного ТВ, следует из отчета Telecom Daily. По сравнению с I кварталом его абонентская база увеличилась примерно на 100 000 подписчиков. Таким образом «Ростелеком» стал первым российским проводным оператором, набравшим более 10 млн абонентов платного ТВ, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

«Ростелеком» – второй по количеству абонентов российский оператор платного телевидения. На первом месте – «Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ»): по данным Telecom Daily, его абонентская база достигла 10 млн подписчиков еще в IV квартале 2013 г., а на конец июня оператор обслуживал более 12,2 млн абонентов.

По данным Telecom Daily, «Триколор ТВ» сейчас обслуживает 29% российских пользователей платного ТВ, «Ростелеком» – 23%.

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев не стал комментировать расчеты Telecom Daily. Итоги II квартала оператор подведет 2 августа, говорит он. Но ожидается, что по итогам апреля-июня общее количество подписчиков платного ТВ превысит 10 млн, отмечает Костарев.

Одним из факторов, усиливших интерес к платному телевидению «Ростелекома», Костарев называет чемпионат мира по футболу, официальным партнером которого компания стала весной. Под чемпионат мира «Ростелеком» сделал несколько специальных предложений, говорит Костарев.

И во II квартале 2018 г., и в предыдущих кварталах «Ростелеком» показывает самые высокие темпы органического роста, отмечает Кусков. Он — едва ли не единственный среди крупных российских операторов, который по-прежнему строит сети в регионах, утверждает он. По его словам, новые зрители – это, как правило, жители небольших городов, подключившие интернет-телевидение (IPTV) «Ростелекома». Ранее качественное ТВ, за исключением спутникового, им было зачастую недоступно — а вместе с IPTV «Ростелекома» они получают еще и интернет, объясняет Кусков.

В целом за квартал количество абонентов платного ТВ в России выросло менее чем на 0,5% (прирост за год — чуть менее 2%). Рынок растет крайне медленно, поскольку к платному ТВ подключено уже 75% российских домохозяйств — речь идет уже о перенасыщении, считает Кусков. К тому же растет круг тех, кто не смотрит телевизор: пользователи все чаще читают новости в интернете и смотрят онлайн-видео — эта аудитория постоянно растет, говорит он.

Присутствие «Ростелекома» на рынке платного ТВ очень заметно, это очень сильный игрок, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Для «Ростелекома» телевидение — один из ключевых сервисов, обеспечивающих рост бизнеса, говорит он. По его словам, «Ростелеком» привлекает новых пользователей, строя линии связи в удаленных населенных пунктах, где зачастую вообще не было никакой связи. В то же время «Ростелеком» строит сети по договорам соинвестирования в крупных девелоперских проектах, рассказывает он.

У «Ростелекома» высокое качество телевизионных услуг, интересный контент, сбалансированная тарифная политика, перечисляет Мирзабеков. Одно из преимуществ IPTV от «Ростелекома» в том, что пользователь может получить приставку для его просмотра практически бесплатно, в аренду, — а за оборудование для просмотра спутникового ТВ в большинстве случаев приходится платить.