«Национальная медиа группа» и «СТС медиа» создадут платформу для просмотра видео

В холдинг «СТС медиа» кроме флагманского канала СТС входят каналы «Домашний», «Че» и СТС Love Евгений Разумный / Ведомости

Медиахолдинги «Национальная медиа группа» и «СТС Медиа» договорились о создании единой платформы по дистрибуции контента, сообщили партнеры. Новый ресурс будет называться More.TV. На нем пользователям будут доступен контент входящих в обе компании телеканалов, а также самые востребованные фильмы. Зрителям будет предложена как подписная модель, так и бесплатная, но с просмотром рекламы, говорится в сообщении «Национальной медиа группы» и «СТС медиа».

Сервис заработает в начале следующего года. Доступ к нему будет возможен как через сайт, так и мобильные приложения, Smart TV и приставки. Стриминг каналов будет осуществляться через платформу «Витрина ТВ». Ее создают крупнейшие телевещатели – «Первый канал», ВГТРК, «Национальная медиа группа» и «СТС Медиа». Каждый из них получил по 25% компании. Единая техническая платформа будет использоваться для интернет-трансляций, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники двух каналов.

«Исторически мы были ограниченно представлены в цифровой среде; создание More.TV позволит нам завершить построение системы по производству и монетизации контента во всех средах», – приводятся в сообщении слова гендиректора НМГ Ольги Паскиной.

«Наш холдинг обладает огромной библиотекой контента, который будет интересен зрителям самых разных возрастов, что, в свою очередь, позволит зарабатывать на наших проектах не только на телеэкранах, но и в сети», – приводятся в нем же слова гендиректора «СТС медиа» Вячеслава Муругова.

В холдинг «СТС Медиа» кроме флагманского канала СТС входят каналы «Домашний», «Че» и СТС Love. Владельцы «СТС медиа» – холдинг ЮТВ (75% акций) и кипрская Telcrest, основные акционеры последней – структуры Юрия Ковальчука и группа ВТБ.

НМГ создана в 2008 г. при объединении медиаактивов банка «Россия», «Сургутнефтегаза», «Согаза» и владельца «Северстали» Алексея Мордашова, владеет телеканалами REN TV и «Пятый», Art Pictures Vision (производит сериалы), блокпакетом «Первого канала» и миноритарным пакетом в «СТС медиа». Через партнерства с Discovery, Viasat и Turner Media НМГ занимается дистрибуцией в России множества платных телеканалов.

На этой неделе медиахолдинг НМГ и «Ростелеком» сообщили, что договорились создать совместное предприятие для производства и дистрибуции контента. СП будет не только производить, но и закупать контент, кроме того – запускать новые телеканалы, а затем распространять их на разных платформах, и не только свои каналы, но и сторонние.