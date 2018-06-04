«Национальная медиа группа» и «Ростелеком» создают совместное предприятие

СП будет не только производить, но и закупать контент, совместно запускать телеканалы, а затем распространять их на разных платформах – и не только свои каналы, но и сторонние Максим Стулов / Ведомости

«Национальная медиа группа» (НМГ, принадлежит банку «Россия») и «Ростелеком» сообщили, что договорились создать совместное предприятие для производства и дистрибуции контента.

Рабочее название СП – «Медиателеком», пока ООО не зарегистрировано официально, сказал «Ведомостям» представитель «Ростелекома». НМГ и «Ростелекому» будет принадлежать по 50% в СП, сообщил он, но отказался назвать размер инвестиций. В совет директоров СП войдут по два представителя с каждой стороны, гендиректором станет Александр Косарим, отвечавший в «Ростелекоме» за контентную политику. Раньше он работал в холдинге «Профмедиа» и «Синема парке», с июня по конец 2017 г. был гендиректором «Арт пикчерз дистрибьюшнс»: эта компания покупает права на контент и монетизирует получившуюся библиотеку в интересах холдингов «СТС медиа» и «Национальная медиа группа», а также внешних заказчиков.

СП будет не только производить, но и закупать контент, совместно запускать телеканалы, а затем распространять их на разных платформах – и не только свои каналы, но и сторонние; займется СП и интернет-технологиями, и анализом больших данных. Но начнет СП именно с распространения телеканалов, сообщает «Ростелеком».

Партнерство медиа- и телекомкомпаний – международный тренд, считает гендиректор НМГ Ольга Паскина: телеком-операторам оно дает доступ к медиаэкспертизе и контенту, а медиакомпаниям – доступ к технологиям доставки и абонентскую базу. Для «Ростелекома» платное телевидение – один из драйверов роста бизнеса, комментирует президент компании Михаил Осеевский, клиентам должен быть доступен лучший телевизионный и видеоконтент.

«Медиателеком» – не единственный общий проект «Ростелекома» и структур банка «Россия». В 2014 г. оператор внес сотовые активы в «Т2 РТК холдинг», работающий под брендом Tele2, в обмен на 45% холдинга; 55% акций «Т2 РТК холдинга» принадлежит консорциуму инвесторов во главе с банком ВТБ, в нем также структуры банка «Россия», «Согаза» и владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

У «Ростелекома» есть и успешный опыт СП с медиакомпанией – в 2014 г. ВГТРК и оператор создали «Цифровое телевидение», в котором объединили свои неэфирные каналы. Сейчас у «Цифрового телевидения» 19 телеканалов: «Мульт», «Моя планета», «Наука», «Страна», «Русский роман», «Русский детектив» и проч., а по данным MediaScope, у «Цифрового телевидения» самая большая аудитория: около 30% зрителей неэфирного телевидения (данные по России среди жителей старше четырех лет в городах с населением больше 100 000 человек). За 2016 г. выручка «Цифрового телевидения» выросла на 23% и достигла 2,24 млрд руб., говорил «Ведомостям» заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников.

По данным «ТМТ консалтинга», «Ростелеком» с 9,9 млн абонентов (данные за март) – второй по их количеству российский оператор платного телевидения после «Триколор ТВ» (бренд Национальной спутниковой компании).

НМГ создана в 2008 г. при объединении медиаактивов банка «Россия», «Сургутнефтегаза», «Согаза» и Алексея Мордашова, владеет телеканалами РЕН ТВ и «Пятый», Art Pictures Vision (производит сериалы), газетами «Известия», «Спорт-экспресс» и «Metro-Петербург», у группы также блокпакет «Первого канала» и миноритарный пакет в «СТС медиа». Через партнерства с Discovery, Viasat и Turner Media НМГ занимается дистрибуцией в России множества платных телеканалов. Стоимость активов НМГ на конец марта 2016 г. RAEX оценивала в 16,5 млрд руб.