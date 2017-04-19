Новости – это «Известия»

«Национальная медиа группа» (НМГ) объединяет производство новостей для своих активов в мультимедийном информационном центре (МИЦ), который будет работать под брендом «Известия», рассказала в интервью «Ведомостям» гендиректор этого холдинга Ольга Паскина. МИЦ, по ее словам, будет создавать контент для нескольких СМИ, которыми владеет НМГ, – для телеканалов РЕН ТВ и «Пятый канал», а также для самой газеты «Известия». До сих пор журналисты и новостные службы этих СМИ жили по отдельности, а это значительная часть сотрудников компаний и их расходов, указывает Паскина, но подчеркивает, что и после объединения у каждого СМИ будет свой главный редактор и своя редакционная политика. Возглавил центр руководитель ТВ-блока холдинга и гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин.

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