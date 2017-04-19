Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: Новости – это «Известия»

Новости – это «Известия»

«Национальная медиа группа» объединяет в одном центре производство новостей для телеканалов РЕН ТВ и «Пятого», а также для газеты «Известия». Работать центр будет под брендом «Известий»
Чтобы бренд газеты «Известия» не умер, НМГ создала мультимедийный центр
Чтобы бренд газеты «Известия» не умер, НМГ создала мультимедийный центр
Сергей Портер / Ведомости

«Национальная медиа группа» (НМГ) объединяет производство новостей для своих активов в мультимедийном информационном центре (МИЦ), который будет работать под брендом «Известия», рассказала в интервью «Ведомостям» гендиректор этого холдинга Ольга Паскина. МИЦ, по ее словам, будет создавать контент для нескольких СМИ, которыми владеет НМГ, – для телеканалов РЕН ТВ и «Пятый канал», а также для самой газеты «Известия». До сих пор журналисты и новостные службы этих СМИ жили по отдельности, а это значительная часть сотрудников компаний и их расходов, указывает Паскина, но подчеркивает, что и после объединения у каждого СМИ будет свой главный редактор и своя редакционная политика. Возглавил центр руководитель ТВ-блока холдинга и гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин.

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