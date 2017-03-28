«Национальная медиа группа» проводит ребрендинг и делает шаги для повышения капитализации

Медиахолдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) объявил о ребрендинге и намерен выйти на новые сегменты рынка. Как сообщили ТАСС в компании, это продиктовано новой стратегией, направленной на повышение капитализации.

«Сегодня перед нами стоит комплекс задач по усилению эффекта синергии в работе наших активов, реализации потенциала в области создания, дистрибуции и монетизации развлекательного и информационного контента во всех пользовательских средах, а также выход в новые сегменты рынка с целью повышения капитализации холдинга», – заявила ТАСС гендиректор НМГ Ольга Паскина.

Ребрендинг НМГ проводится с целью подчеркнуть приоритеты новой стратегии компании и роль холдинга в развитии технологий и продуктов в цифровой эре, добавляет ТАСС.

НМГ была создана в 2008 г. путем объединения медийных активов банка «Россия» Юрия Ковальчука, Алексея Мордашова и страховой группы «Согаз». В медиагруппу входят телеканалы «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал», производитель сериалов Art Pictures Vision, газеты «Известия», «Спорт-экспресс» и «Metro-Петербург», а также радиостанция «Life Звук» (бывшая «Русская служба новостей»). Как пишут «Известия», сейчас в холдинге работают 2800 человек. С 2014 г. совет директоров группы возглавляет бывший депутат Госдумы Алина Кабаева. Стоимость активов компании по состоянию на конец марта 2016 г. RAEX оценивала в 16,5 млрд руб.

Ребрендинг НМГ проводит впервые за девять лет существования, пишут «Известия». Ребрендинг был разработан и реализован двумя российскими агентствами: Plenum Brand Consultancy разработал платформу, а Weavers Brand Consultancy – визуальную идентификацию бренда, пишет газета. По ее оценке, новый логотип компании визуально напоминает «импульс», «звуковую волну» и выполнен в белой, синей и красной гамме, «подчеркивая преемственность в развитии национального рынка медиа». «Силуэт знака передает современный динамичный характер бренда, его принадлежность к медиаиндустрии», пишет газета. Гендиректор Weavers Brand Consultancy Вадим Журавлев объяснил, что создатели логотипа стремились отразить в графике специфику деятельности компании – медиабизнес, а также обозначить характеристики бренда – современность, лидерство, непрерывное развитие, технологичность, бизнес-ориентированность, визионерский взгляд на индустрию.

Обновление бренда отражает изменения стратегии холдинга в части управления и интеграции медиаактивов, пишет также газета. Компания намерена усилить взаимодействие служб медиаактивов, как информационных, так и коммерческих, а также оптимизировать и централизовать бизнес-процессы и технологии, включая закупки контента и продажи рекламных возможностей.