«Тинькофф мобайл» пошел в регионы

До конца года он хочет работать более чем в 60 регионах

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«Тинькофф мобайл» начал работать в Москве и Петербурге в конце прошлого года Андрей Гордеев / Ведомости

Виртуальный оператор (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) «Тинькофф мобайл», до сих пор работавший в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области, начинает региональную экспансию. Первые четыре новых региона, в которые выходит оператор, – Волгоградская область, Краснодарский край, Адыгея и Марий Эл, говорится в сообщении «Тинькофф банка». В этих регионах можно будет заказать курьерскую доставку сим-карт, купить их в точках продаж оператора и примерно в 200 салонах «Связного» (сотрудничать с ритейлером виртуальный оператор начал этой весной).

В этих регионах была техническая возможность быстро начать оказывать услуги, передал «Ведомостям» через представителя гендиректор «Тинькофф мобайл» Георгий Чесаков. Инвестиции в проект он не назвал.