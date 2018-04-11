Сотовый оператор «Тинькофф мобайл» создает розничную сеть

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До сих пор ни у «Тинькофф банка», ни у его оператора не было розничной сети: их продукты и услуги продаются через интернет и колл-центр Андрей Гордеев / Ведомости

О намерении «Тинькофф мобайла» создать розничную сеть «Ведомостям» рассказал гендиректор оператора Георгий Чесаков. Первые 11 салонов связи уже открылись в торговых центрах Москвы и Петербурга. Компания планирует открыть точки продаж в крупных торговых центрах в 65 регионах, где у Tele2 есть сети («Тинькофф мобайл» – виртуальный оператор, Mobile Virtual Network Operator, MVNO, работающий на сети Tele2), пояснил Чесаков. Площадь каждой точки составит 10 кв. м, следует из материалов «Тинькофф мобайла». Площадь может варьироваться в зависимости от условий в конкретном супермаркете, уточнил Чесаков. Инвестиции в проект и количество планируемых к открытию точек продаж он не назвал.

«Тинькофф банк» инвестирует в оператора в 2017–2019 гг. до 1 млрд руб., говорил в марте этого года финдиректор банка Илья Писемский. Без учета арендной платы создание точки продаж формата «Тинькофф» может обойтись в 250 000–300 000 руб., считает близкий к крупному сотовому ритейлеру человек.