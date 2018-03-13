Бизнес

Новости

«Тинькофф банк» инвестирует в развитие собственного оператора связи до 1 млрд рублей

«Тинькофф банк» планирует потратить на развитие виртуального оператора сотовой связи «Тинькофф мобайл» в 2017–2019 гг. до 1 млрд руб., сообщил журналистам финдиректор банка Илья Писемский в ходе телефонной конференции.

«В целом за 2017, 2018, 2019 гг. мы планируем потратить до 1 млрд руб.», – сказал Писемский (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, расходы на «Тинькофф мобайл» в 2017 г. были незначительны.

Виртуальный оператор связи «Тинькофф мобайл» был запущен банком совместно с Tele2 в конце 2017 г. Абонентом виртуального оператора сможет стать любой пользователь, в том числе и не клиент «Тинькофф банка».

«Тинькофф банк» не инвестирует в построение собственной сотовой сети, но тратит определенные средства на оборудование, IT-системы, интерфейсы и привлечение клиентов. «Это не будут огромные инвестиции, они соизмеримы с другими направлениями бизнеса, такими как «Тинькофф бизнес», «Тинькофф инвестиции», даже Tinkoff Black», – отметил предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз.

Сейчас на сетях Tele2 работает 15 виртуальных операторов, в том числе Сбербанк.