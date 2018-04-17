«Тинькофф мобайл» будет торговать через «Связной»

«Тинькофф банк» инвестирует в оператора в 2017–2019 гг. до 1 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

«Тинькофф мобайл» начал работать в Москве и Петербурге в конце прошлого года. До весны этого года sim-карты «Тинькофф мобайл» не продавались в рознице: оператор продавал их через интернет и колл-центр.

На прошлой неделе «Тинькофф мобайл» объявил о планах создания собственной розничной сети. А еще его контракты будут продаваться в «Связном». Об этом «Ведомостям» рассказали гендиректор виртуального оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) Георгий Чесаков и директор по финансовым продуктам в «Связном» Антон Павлов. По их словам, sim-карты «Тинькофф» уже доступны в магазинах «Связного» в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области. По мере расширения зоны действия «Тинькофф мобайл» продажи начнутся и в других регионах, обещают они. Сотрудничество с крупнейшим в России мультибрендовым сотовым ритейлером позволит «Тинькофф мобайл» расширить продажи, надеется Чесаков. Павлов рассчитывает, что sim-карты «Тинькофф мобайл» будут востребованы.

Условия сотрудничества – в частности, количество салонов, в которых будут продаваться sim-карты MVNO, – «Связной» и «Тинькофф мобайл» не раскрывают. Они в целом соответствуют общерыночной модели, отметил Чесаков. По словам сотрудника одной из розничных сетей, операторы обычно делятся с продавцами их контрактов доходами от обслуживания абонентов. Это может быть до 50% платежей, срок выплат может составлять до года, утверждает он.

«Тинькофф банк» инвестирует в оператора в 2017–2019 гг. до 1 млрд руб., говорил в марте этого года финансовый директор банка Илья Писемский.

Сотрудничество со «Связным» может повысить эффективность продвижения «Тинькофф мобайл» в разы, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Связной» известен тем, что очень хорошо умеет продавать дополнительные платные услуги и сервисы, у его продавцов достаточно квалификации, чтобы убедить покупателей в преимуществах продукта, считает он. Но успех будет зависеть от того, сколько «Тинькофф» будет инвестировать в такой канал продвижения, отмечает Бурмистров.

На прошлой неделе Чесаков рассказал «Ведомостям» о планах создания собственной розницы «Тинькофф мобайл». Точки продаж площадью 10 кв. м будут строиться в торговых центрах в регионах присутствия MVNO, следует из материалов компании.

Крупные виртуальные операторы так или иначе уже присутствуют в розничных сетях. У «дочки» «Мегафона» «Скартела» (работает под брендом Yota) sim-карты продаются более чем в 10 000 сторонних точек продаж, рассказывала ранее его представитель Ольга Алексеева. По ее словам, у Yota более 100 собственных точек и свыше 300 франчайзинговых.

Sim-карты «Ростелекома» (работает как виртуальный оператор на сети «Т2 РТК холдинга», Tele2) продаются примерно в 900 центрах продаж и обслуживания «дочки» «Ростелекома» «Ростелеком розничные системы», говорит его представитель Валерий Костарев.

По данным AC&M Consulting, в 2017 г. в России было продано 109 млн sim-карт. Доля онлайн-продаж ничтожна – менее 1%, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник федерального сотового оператора. Вне стационарных салонов операторов и сотовых ритейлеров сейчас продается 25–35% контрактов сотовой связи, рассказывал в начале апреля управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев. Значительная часть этих продаж приходится на лотки и уличных дилеров. По словам Алексеева, российские абоненты могут легко купить sim-карту офлайн, интереса к дистанционным покупкам у них нет.