Александр Мамут поучаствует в управлении Rambler Group

Евгений Разумный / Ведомости

Rambler Group Александра Мамута меняет систему управления. Уходит в отставку гендиректор компании Роман Линин. Вместо него холдингом будет руководить управляющий комитет. В него вошли сам Мамут и топ-менеджеры компании – Надежда Ермакова, Рафаэль Абрамян и Екатерина Лапшина. Об этом говорится в сообщении Rambler Group.

В Rambler Group входят киносети «Синема парк» и «Формула кино», интернет-холдинг Rambler & Co. (портал Rambler.ru, издания «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша» и др.) и издательство «Азбука-Аттикус». Объединение как раз и происходило при Линине. А осенью прошлого года, когда Мамут решил объединить киносети с медиабизнесом Rambler & Co. и издательским, Линин был назначен руководителем объединенной компании.

Управляющий комитет будет напрямую взаимодействовать с руководителями основных направлений компании: Максимом Тадевосяном, который отвечает за коммерцию и маркетинг, Дмитрием Сергеевым, ответственным за digital, и Иваном Гродецким, который руководит недавно вошедшим в группу онлайн-кинотеатром Okko, говорится в сообщении компании. За управление объединенными киносетями будет отвечать Алексей Васянин, до этого он два с половиной года возглавлял «Рамблер/кассу».

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