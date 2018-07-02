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ВЭБ обсуждает партнерство со «Стрелкой» Александра Мамута

Внешэкономбанк (ВЭБ) может стать стратегическим партнером консалтингового бюро «Стрелка», сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе госкорпорации. Председатель попечительского совета «Стрелки» Александр Мамут в разговоре с изданием не исключил такой возможности.

«Стрелка» является исполнителем госзаказов по развитию городской среды. В частности, бюро реализовывало программу «Моя улица» по заказу мэрии Москвы, разрабатывает стандарты развития городской среды по заказу «Дом.РФ» (бывшее АИЖК) и Минстроя.

Знакомый с ходом переговоров источник РБК пояснил, что ВЭБу нужна компетенция в вопросах развития городского пространства. По словам собеседника издания, сейчас банк развития и бюро обсуждают формат стратегического партнерства. Близкий к собеседнику госкорпорации человек говорит, что речь в первую очередь идет о взаимодействии с «Дом.РФ» (разрабатывает концепцию жилищного строительства).

По данным близкого к госкорпорации собеседника РБК и федерального чиновника, в будущем ВЭБ может стать совладельцем «Стрелки». «Это не поглощение: у Мамута останется контроль, но он будет осуществляться вместе с ВЭБом. Интерес ВЭБа, который контролирует так называемые институты развития, в синергии «Стрелки» с этими институтами», – утверждает близкий к банку развития источник.

«КБ Стрелка» на 80% принадлежит Институту медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», еще по 10% – у директора института Варвары Мельниковой и сооснователя бюро архитектора Дениса Леонтьева.

В мае ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. В правительстве Шувалов в том числе курировал развитие моногородов.

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