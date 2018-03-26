Главные дома советской элиты
Какие конструктивистские здания остались в Москве
Один из самых интересных представителей конструктивизма - дом на Берсеневской набережной Москвы-реки. В народе получил название «Дом на набережной». Был построен в 1931 г. по проекту Бориса Иофана при участии его старшего брата Дмитрия для советской элиты
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Дом расположен напротив Кремля. По первоначальному проекту дом должен был быть розоватого цвета, с отделкой из мраморной крошки розового цвета, которая должна была гармонировать с Кремлем. Но рядом находилась котельная, из трубы которой постоянно шел черный дым. И в угоду практичности внешние стены дома решено было сделать серыми
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Сейчас Дом на набережной объявлен памятником и охраняется государством. В доме расположены жилые корпуса, различные коммерческие организации, Театр эстрады и краеведческий музей, где можно узнать о знаменитых жителях этого дома
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Дом на Тверской улице, 6, был построен в 1937 г. как «парадный» элемент сталинского генплана. Возвели его всего за 11 месяцев, применяя методы скоростного строительства. Разработчики метода (архитектор А. Г. Мордвинов и инженер П. А. Красильников) были удостоены Сталинской премии. Архитектуру здания отличает парадность, фасады декорированы керамическими рельефами
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Здание разбито на три части. Центральная часть с аркой открывает въезд во двор, где можно еще увидеть старинный дом Саввинского подворья (на фото)
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Над магазинами, расположенными на первых этажах, шли жилые этажи. Для дома была разработана специальная секция в три квартиры на одной лестничной клетке. На каждой клетке располагалась однокомнатная, двух- и трехкомнатная квартиры. На фото - двор здания
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Здания на Русаковской улице, 4, 6, 8, построены в 1927–1928 гг. по проекту архитектора М. И. Мотылева. Это один из самых первых конструктивистских поселков Москвы. В феврале власти объявили о сносе этих трех домов - на этой территории хотят построить жилье по реновации. Градозащитникам удалось отстоять один дом - № 8 (на фото). Но целостность уникального жилого массива все равно нарушается
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Жилой дом на ул. Гаврикова, 3/1. Один из первых кооперативных домов в Москве. Задумывался как дом-коммуна
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Архитекторы здания на ул. Гаврикова - Анатолий Жуков и Михаил Мотылев. Этот дом также удалось отстоять - жителей переселят, но его сносить не будут
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По данным КБ «Стрелка», конструктивистских зданий немного - примерно 600 объектов из более чем 115 000 различных зданий. На фото - жилой Дом работников Центрального телеграфа на Большой Бронной
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Жилой дом артистов МХАТа в Брюсовом переулке рядом с храмом Воскресения Словущего, так же как дом кооператива «Крестьянская газета» на Тверской, или дом работников Центрального телеграфа на Большой Бронной, или знаменитый Дом на набережной, строился для элиты и сейчас находится в хорошем состоянии
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Дом в Брюсовом переулке проектировал архитектор Алексей Щусев. Выстроен был всего за один год. Внутренняя планировка и отделка больших квартир отличалась комфортом, поскольку была создана с учетом пожеланий жильцов: в некоторых квартирах были камины, в одной - даже бассейн. Потолки украшены лепниной
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