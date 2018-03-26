Главные дома советской элиты

Андрей Гордеев / Ведомости

Здания на Русаковской улице, 4, 6, 8, построены в 1927–1928 гг. по проекту архитектора М. И. Мотылева. Это один из самых первых конструктивистских поселков Москвы. В феврале власти объявили о сносе этих трех домов - на этой территории хотят построить жилье по реновации. Градозащитникам удалось отстоять один дом - № 8 (на фото). Но целостность уникального жилого массива все равно нарушается

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