«Дочка» ВЭБа выпустила собственные криптотокены

«Дочка» ВЭБа выпустила криптокены Андрей Гордеев / Ведомости

«Дочка» Внешэкономбанка (ВЭБ) - Центр цифровой трансформации и блокчейн-компетенций - выпустила собственные токены. Об этом рассказал директор управления проектов центра Никита Подставкин. Токены могут использовать компании - резиденты центра: они смогут расплачиваться ими за различные услуги на его территории.

Резиденты получат токены, внеся аванс за его услуги, и смогут оплатить ими бронирование переговорных, аренду рабочих мест, программного обеспечения или, например, услуги фотографа. Называть токены валютой в полном смысле нельзя — они предназначены для ведения учета использованных резидентами авансовых средств, подчеркивает Подставкин. Естественно, их нельзя майнить.

Например, кофе в Центре цифровой трансформации бесплатный. Но токены позволяют отслеживать, сколько порций потребил сотрудник той или иной компании, поясняет Подставкин. Удобной такая система должна быть и для расчетов с кейтеринговой компанией, рассуждает представитель центра.

«ВЭБ коины» разработала компания Joys Digital, дислоцирующаяся в центре ВЭБа. Она разрабатывает платежный сервис, позволяющий легально расплачиваться криптовалютой в магазинах — процессинг, приложение кассира, мобильное приложение и кабинет управления этой системой. Компания адаптировала свой продукт для внутреннего пользования ВЭБа, рассказал «Ведомостям» гендиректор Joys Digital Андрей Михайлишин.

В перспективе подобную систему можно использовать в качестве внутренней системы взаиморасчетов и мотивации в любой компании, а также в программах лояльности для клиентов, считает Подставкин. Он обещает, что после апробации технологии она будет предложена партнерам центра и другим компаниям. Продукт можно использовать для внутреннего учета в любой организации, утверждает Михайлишин.

О планах запустить программу мотивации для сотрудников, в которой задействованы токены, в июле рассказывали представители «дочки» Qiwi Plc. — Qiwi Blockchain Technologies (QBT). К концу 2018 г. компания выпустит токены для сотрудников, которые будут привязаны к финансовым результатам QBT: сотрудники будут получать определенный процент от прибыли компании, а также смогут использовать токены для голосования при принятии решений по важным для компании вопросов. QBT обещает направлять на программу лояльности около 50% чистой прибыли компании. Расплачиваться токенами за пределами QBT нельзя, подчеркивает ее партнер Константин Кольцов. Возможно, такая возможность появится, когда в России примут законодательство, регулирующее обращение токенов и других цифровых активов, не исключает он.

С юридической точки зрения подобные токены напоминают баллы в программах лояльности, замечает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Разница лишь в том, что они учитываются не централизованно, на одном сервере, а в распределенном реестре, объясняет он. От денежных суррогатов их отличает то, что они не торгуются на криптобиржах и их не позиционируют как универсальные средства платежа, говорит Тертычный.

«Ведомости» ожидают ответа представителей Центробанка.

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