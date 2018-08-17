«Дочка» ВЭБа выпустила собственные криптотокены
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Дочка» Внешэкономбанка (ВЭБ) - Центр цифровой трансформации и блокчейн-компетенций - выпустила собственные токены. Об этом рассказал директор управления проектов центра Никита Подставкин. Токены могут использовать компании - резиденты центра: они смогут расплачиваться ими за различные услуги на его территории.
Резиденты получат токены, внеся аванс за его услуги, и смогут оплатить ими бронирование переговорных, аренду рабочих мест, программного обеспечения или, например, услуги фотографа. Называть токены валютой в полном смысле нельзя — они предназначены для ведения учета использованных резидентами авансовых средств, подчеркивает Подставкин. Естественно, их нельзя майнить.
Например, кофе в Центре цифровой трансформации бесплатный. Но токены позволяют отслеживать, сколько порций потребил сотрудник той или иной компании, поясняет Подставкин. Удобной такая система должна быть и для расчетов с кейтеринговой компанией, рассуждает представитель центра.
«ВЭБ коины» разработала компания Joys Digital, дислоцирующаяся в центре ВЭБа. Она разрабатывает платежный сервис, позволяющий легально расплачиваться криптовалютой в магазинах — процессинг, приложение кассира, мобильное приложение и кабинет управления этой системой. Компания адаптировала свой продукт для внутреннего пользования ВЭБа, рассказал «Ведомостям» гендиректор Joys Digital Андрей Михайлишин.
В перспективе подобную систему можно использовать в качестве внутренней системы взаиморасчетов и мотивации в любой компании, а также в программах лояльности для клиентов, считает Подставкин. Он обещает, что после апробации технологии она будет предложена партнерам центра и другим компаниям. Продукт можно использовать для внутреннего учета в любой организации, утверждает Михайлишин.
О планах запустить программу мотивации для сотрудников, в которой задействованы токены, в июле рассказывали представители «дочки» Qiwi Plc. — Qiwi Blockchain Technologies (QBT). К концу 2018 г. компания выпустит токены для сотрудников, которые будут привязаны к финансовым результатам QBT: сотрудники будут получать определенный процент от прибыли компании, а также смогут использовать токены для голосования при принятии решений по важным для компании вопросов. QBT обещает направлять на программу лояльности около 50% чистой прибыли компании. Расплачиваться токенами за пределами QBT нельзя, подчеркивает ее партнер Константин Кольцов. Возможно, такая возможность появится, когда в России примут законодательство, регулирующее обращение токенов и других цифровых активов, не исключает он.
С юридической точки зрения подобные токены напоминают баллы в программах лояльности, замечает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Разница лишь в том, что они учитываются не централизованно, на одном сервере, а в распределенном реестре, объясняет он. От денежных суррогатов их отличает то, что они не торгуются на криптобиржах и их не позиционируют как универсальные средства платежа, говорит Тертычный.
«Ведомости» ожидают ответа представителей Центробанка.
Как регулируются криптовалюты в разных странах
Правительство и Центральный банк работают над созданием базового нормативно-правового акта, регулирующего правовой статус и порядок обращения криптовалют. Ранее ЦБ и Росфинмониторинг неоднократно высказывали позицию об отнесении операций с криптовалютой к сомнительным операциям в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На фото майнинговая ферма в Красногорске
В США ограниченное правовое регулирование криптовалют. Налоговая служба в 2014 г. определила, что для целей федерального налогообложения виртуальная валюта рассматривается как имущество. К отдельным видам деятельности, связанным с использованием криптовалюты (например, деятельность по ее продаже и обмену), применяются требования законодательства о банковской тайне. Операции по выпуску криптовалюты могут в отдельных случаях быть классифицированы как размещение ценных бумаг, в этом случае к процедуре их выпуска применяются те же требования, что и к размещению традиционных ценных бумаг. На фото магазин оружия в Техасе
Европейский центробанк классифицирует криптовалюту (в частности, биткойн) как конвертируемую децентрализованную виртуальную валюту. Прямое регулирование отсутствует, в июле 2014 г. ЕЦБ рекомендовал европейским банкам не проводить операции с использованием виртуальных валют, пока не будет установлен режим регулирования. На фото вывеска кафе в Берлине. В 2017 г. в Директиву ЕС о борьбе отмыванием денежных средств были внесены изменения, направленные на снижение риска использования виртуальных валют для отмывания преступных доходов. Провайдеры криптовалютных сервисов и «платформы виртуальных валют» должны следовать тем же требованиям по идентификации клиентов и отслеживанию подозрительных операций, что и банки, и другие кредитные и финансовые организации
Криптовалюты не являются финансовым продуктом, а потому находятся вне периметра правового регулирования. Законодательное регулирование находится в процессе становления. Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) создало площадку для запуска и тестирования пилотных проектов в области обращения криптовалют, а также выпустила дискуссионный документ по технологии распределенных регистров. На фото бар в Лондоне, где принимаются биткоины
В этой стране криптовалюта представляет собой активы, а не ценные бумаги. Операции с криптовалютами не требуют специальных разрешений (лицензий), но некоторые виды деятельности, включая покупку и продажу криптовалют (в частности, биткоинов) на коммерческой основе и действующих торговых площадках, могут подлежать лицензированию. Также к операциям с криптовалютами применяются общие требования законодательства Швейцарии по борьбе с отмыванием денежных средств. На фото вход в ратушу в городе Цуге
Криптовалюта была признана законным средством платежа в апреле 2017 г. Несколько крупных ритейлеров теперь принимают биткойн в качестве оплаты. Понятие криптовалюты разграничено с понятием электронных денег, криптовалюта признается не денежным средством, а оборотоспособным активом, который может быть использован в качестве платежного средства. При этом операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги не облагаются местным аналогом НДС. На фото биткойн-банкомат в Токио
Криптовалюта рассматриватся как виртуальный товар (неденежный цифровой актив). Законодательный подход находится в процессе становления. С сентября 2017 г. действует запрет на публичное размещение криптовалюты. При этом в Китае разрешены хранение криптовалют для физлиц и операции с криптовалютой между ними. На фото майнинговая ферма во Внутренней Монголии
Криптовалюты рассматриваются как актив, а не средство платежа. В случае соответствия определенным критериям могут классифицироваться как ценная бумага. Операции с ними могут облагаться местным аналогом НДС. Сам статус криптовалюты детально не урегулирован, но есть правовое регулирование отдельных видов деятельности, связанных с обращением криптовалюты. В частности, Валютное управление Сингапура (MAS) выпустило ряд нормативных документов, регулирующих публичное размещение цифровых активов (токенов), а также торговлю ими. На фото биткойн-банкомат в одном из торговых центров
В октябре 2017 г. правительство Абу-Даби выпустило базовое руководство в отношении криптовалют и их публичного размещения. Майнинг или спотовые сделки в виртуальных валютах сами по себе не являются регулируемой деятельностью. Тем не менее любые лицензированные компании, предоставляющие или использующие виртуальные валюты для финансовых услуг, обязаны придерживаться существующих законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Одна из ведущих стран по использованию криптовалюты, которая определяется как «цифровое воплощение ценности, которая может использоваться для электронной коммерции и чьи функции состоят в том, чтобы сформировать среду обмена и/или единицу учетной записи и/или хранилища стоимости». В июле 2014 г. департамент финансовой информации Аргентины (UIF), уполномоченный орган по противодействию отмыванию денежных средств, выпустил заявление, предписывающее всем финансовым институтам, осуществляющим операции с «биткойнами и иными виртуальными валютами», направлять сведения о таких операциях в UIF