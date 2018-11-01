Производители смартфонов разрабатывают складывающиеся устройства

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Модель смартфона со складывающимся экраном уже выпустила китайская ZTE, но у нее два дисплея, а не один складывающийся (на фото) Liao Pan/China News Service/VCG via Getty Images

Производители смартфонов надеются, что нашли способ остановить снижение продаж — выпустить устройства с большими экранами, которые складываются, как книжки. Это стало бы самым большим прогрессом в дизайне с тех пор, как началась эпоха смартфонов около 10 лет назад.

Как минимум пять лидеров отрасли, включая Apple, подали заявки на патенты для складывающихся моделей (см. изображения ниже). Из них по крайней мере две компании — Samsung Electronics и Huawei — планируют выпустить гаджеты с такими дисплеями уже в следующем году.