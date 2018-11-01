Тема дня: Санкции России против Украины
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Технологии / Персональные технологии

Производители смартфонов разрабатывают складывающиеся устройства

Это позволит увеличить размер дисплеев и должно оживить спрос
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Производители смартфонов надеются, что нашли способ остановить снижение продаж — выпустить устройства с большими экранами, которые складываются, как книжки. Это стало бы самым большим прогрессом в дизайне с тех пор, как началась эпоха смартфонов около 10 лет назад.

Как минимум пять лидеров отрасли, включая Apple, подали заявки на патенты для складывающихся моделей (см. изображения ниже). Из них по крайней мере две компании — Samsung Electronics и Huawei — планируют выпустить гаджеты с такими дисплеями уже в следующем году.

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