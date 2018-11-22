Минкомсвязи придумало, как ужесточить контроль за персональными данными

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Законопроекты стимулируют операторов персональных данных разрабатывать и внедрять меры контроля за третьими лицами Евгений Разумный / Ведомости

Минкомсвязи предлагает запретить людям и компаниям создавать общедоступные базы с персональными данными, собранными из государственных информационных систем (ГИС). Их обработка будет строго учитываться и сертифицироваться, да и в самих ГИС избыточной информации данных храниться не должно, говорится в опубликованных министерством законопроектах. Операторы персональных данных, самостоятельно получившие их от людей и передавшие на обработку другим лицам, должны будут контролировать и отвечать за нее.

За нарушение новых требований будут грозить штрафы: частным лицам – до 2000 руб., должностным – до 6000, индивидуальным предпринимателям – до 10 000, юрлицам – до 30 000.