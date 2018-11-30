Как отечественные кинопродюсеры поделили новогодний прокат

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Кадр из фильма «Т-34» MarsMedia

Комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» выйдет в прокат не 27 декабря, как планировалось, а на неделю раньше – 20 декабря, рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной медиакомпании. Фильм должен был стать одной из крупнейших премьер в эти новогодние каникулы, и еще две недели назад его прокатчик «Каро» говорил о выходе картины в самом конце декабря. Фильм основан на одноименном сериале канала ТНТ, его сняли те же люди, что создавали сериал, – Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сейчас они управляют каналом «ТВ-3», который, как и ТНТ, входит в «Газпром-медиа».

Экспертное мнение министра

Новогодние каникулы – самое привлекательное время для премьер в российских кинотеатрах: в праздники туда идут даже те, кто обычно в кинотеатры не ходит. В последние годы отечественные продюсеры выходили под Новый год тройным пакетом: очередным эпизодом комедии «Елки» от Тимура Бекмамбетова, очередным эпизодом мультфильма «Богатыри» от Сергея Сельянова и «фильмом-событием», поддержанным крупным телехолдингом. Так, в конце 2016 г. в прокат вышел «Викинг», созданный «Дирекцией кино» при поддержке «Первого канала» (сборы – 1,5 млрд руб.), а в конце 2017 г. – «Движение вверх» от «Тритэ» Никиты Михалкова и ВГТРК, собравший 3 млрд руб. и ставший самым кассовым российским фильмом. На этот Новый год фильмов, поддержанных телехолдингами, оказалось два: «Полицейский с Рублевки» и картина о танкистах «Т-34» от Mars Media, холдинга ВГТРК и кинокомпании «Тритэ». Премьера «Т-34» также была запланирована на 27 декабря. Причем фильмы совпадали не только по датам проката: в обеих картинах главную роль играет Александр Петров.