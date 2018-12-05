Как Microsoft удалось снова стать самой дорогой компанией мира
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Microsoft много лет пытался найти свое место на высококонкурентных потребительских рынках. Однако вернуть себе звание самой дорогой компании мира впервые с 2003 г. ему помогло не это, а решение гендиректора Сатьи Наделлы сосредоточиться на скучном, но быстро растущем бизнесе по обслуживанию корпоративных клиентов.
Microsoft с конца ноября конкурирует с Apple за звание крупнейшей компании мира по рыночной капитализации. Он обгонял производителя iPhone в ходе торгов, а в пятницу, 30 ноября, смог сделать это и по итогам биржевой сессии. Стоимость Microsoft тогда составила $851,36 млрд – примерно на $4 млрд больше, чем у Apple. На этой неделе разрыв между давними конкурентами снова был небольшим, при этом на торгах в понедельник их даже ненадолго обгонял Amazon. Во вторник, когда фондовый рынок сильно упал и индекс Nasdaq потерял 3,8%, акции Microsoft подешевели меньше остальных – на 3,2% (у Apple – на 4,4%, Amazon – 5,9%).
На пути вверх Microsoft опередил Amazon, Alphabet и Facebook. Котировки акций этих технологических гигантов в последние годы быстро росли, но потом они столкнулись с рядом скандалов и проблем, которых Наделле удалось избежать.
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