Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4721 от 20.12.2018 под заголовком: КВН хочет стать Comedy Club

Производитель КВН снимет сериалы и шоу для «Первого канала», НМГ и СТС

Александр Масляков договорился о стратегическом партнерстве с тремя телехолдингами
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АМиК Александра Маслякова, организатор КВН и производитель телеверсии этих игр, начинает снимать другие развлекательные программы и сериалы. Соответствующее соглашение компания подписала с «Первым каналом», «Национальной медиа группой» (НМГ, управляет «Пятым каналом» и РЕН ТВ) и «СТС медиа». Партнеры хотят эксклюзивно использовать творческий потенциал игроков КВН для создания шоу и сериалов. Они уже предварительно договорились о запуске пяти проектов – двух юмористических шоу для «Первого канала» и трех программ для канала СТС.

Масляков создал АМиК в 1990 г., эта компания занялась производством телеверсии КВН и позднее зарегистрировала права на проведение игр под своим брендом. Трансляция игр КВН идет на «Первом канале». В 2017 г. два выпуска КВН, по данным Mediascope, вошли в топ-100 самых популярных программ года.

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