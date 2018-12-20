Производитель КВН снимет сериалы и шоу для «Первого канала», НМГ и СТС
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
АМиК Александра Маслякова, организатор КВН и производитель телеверсии этих игр, начинает снимать другие развлекательные программы и сериалы. Соответствующее соглашение компания подписала с «Первым каналом», «Национальной медиа группой» (НМГ, управляет «Пятым каналом» и РЕН ТВ) и «СТС медиа». Партнеры хотят эксклюзивно использовать творческий потенциал игроков КВН для создания шоу и сериалов. Они уже предварительно договорились о запуске пяти проектов – двух юмористических шоу для «Первого канала» и трех программ для канала СТС.
Масляков создал АМиК в 1990 г., эта компания занялась производством телеверсии КВН и позднее зарегистрировала права на проведение игр под своим брендом. Трансляция игр КВН идет на «Первом канале». В 2017 г. два выпуска КВН, по данным Mediascope, вошли в топ-100 самых популярных программ года.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}