Производитель КВН снимет сериалы и шоу для «Первого канала», НМГ и СТС

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Масляков создал АМиК в 1990 г., эта компания занялась производством телеверсии КВН Вячеслав Прокофьев/ТАСС

АМиК Александра Маслякова, организатор КВН и производитель телеверсии этих игр, начинает снимать другие развлекательные программы и сериалы. Соответствующее соглашение компания подписала с «Первым каналом», «Национальной медиа группой» (НМГ, управляет «Пятым каналом» и РЕН ТВ) и «СТС медиа». Партнеры хотят эксклюзивно использовать творческий потенциал игроков КВН для создания шоу и сериалов. Они уже предварительно договорились о запуске пяти проектов – двух юмористических шоу для «Первого канала» и трех программ для канала СТС.

Масляков создал АМиК в 1990 г., эта компания занялась производством телеверсии КВН и позднее зарегистрировала права на проведение игр под своим брендом. Трансляция игр КВН идет на «Первом канале». В 2017 г. два выпуска КВН, по данным Mediascope, вошли в топ-100 самых популярных программ года.