Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4936 от 07.11.2019 под заголовком: Операторы отличились выручкой

Почему НДС мешает «Вымпелкому» увеличивать выручку

A Tele2, наоборот, увеличила ее почти на 16%

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК холдинг» (Tele2) отчитались за III квартал. Выручка «Вымпелкома» упала на 2,7% год к году и составила 74,7 млрд руб., а выручка Tele2 выросла на 15,5% и составила 43,1 млрд руб.

У «Вымпелкома» сократилась мобильная сервисная выручка – за квартал она уменьшилась до 58,3 млрд руб., что на 1,9% меньше результатов за III квартал 2018 г. Представители «Вымпелкома» объясняют это продолжающимся эффектом от повышения НДС с 18 до 20% и ценовыми войнами. То же самое компания утверждала и в отчете за II квартал 2019 г., тогда выручка «Вымпелкома» не изменилась и на 1,1% сократилась мобильная сервисная выручка (оба в годовом сопоставлении).

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