Рыночная капитализация Alphabet достигла $1 трлн

По прогнозам аналитиков, выручка компании вырастет примерно на 20% по итогам 2019 г. и составит более $160 млрд. Это примерно соответствует ее темпам роста в 2010 г., хотя тогда она была в пять раз меньше. «Вряд ли 10 лет назад кто-то предполагал, что и сейчас она будет расти на 20%», – приводит FT слова аналитика RBC Capital Markets Марка Махэйни. По его словам, Google заключила крайне удачную сделку, приобретя YouTube в 2006 г. При этом у нее есть еще огромный потенциал для роста, ведь она занимает только 10-15% мирового рекламного рынка, считает Махэйни.