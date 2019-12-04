Материнский холдинг Google изменит структуру управления
Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отойдут от руководства материнским холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Пейджа и Брина, опубликованном в блоге компании. «Пора упростить структуру управления», — заявили создатели поисковика.
Пейдж занимал пост гендиректора, а Брин — президента Alphabet. Теперь управлять и Alphabet, и Google будет нынешний гендиректор поисковика Сундар Пичаи. Он станет единственным руководителем обеих компаний. «Alphabet и Google больше не нужны два генеральных директора и президент», — пояснили Пейдж и Брин.
Оба продолжат участвовать в работе Alphabet и Google в качестве членов совета директоров, акционеров и сооснователей. Сегодня рыночная капитализация материнского холдинга Google составляет $893 млрд, а число сотрудников — превышает 100 000 человек.
Топ-менеджеры пояснили, что не могут оставаться на руководящих постах, когда есть «более эффективные способы управления компанией». Пичаи в свою очередь пообещал, что изменение структуры не повлияет на работу команд. «Я продолжу уделять большое внимание Google и работе, которую мы делаем для расширения границ технологий и создания «более полезного Google» для всех», — подчеркнул он.
Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 г., а работать над его созданием начали еще во время учебы в Стэнфордском университете в Калифорнии. В 2015 г. была создана материнская структура Alphabet, в которую вошли поисковик и другие связанные с ним проекты вне основного бизнеса. Пейдж и Брин возглавили Alphabet, а Пичаи, занимавший тогда пост директора по продуктам, стал гендиректором поисковика.
CNBC отмечает, что, несмотря на новую структуру управления, Пейдж и Брин смогут оспаривать решения Пичаи как гендиректора, поскольку владеют контрольным количеством голосов Alphabet. При этом Пейджу принадлежит 5,8% акций Alphabet, Брину — 5,6%, а Пичаи — 0,1%. Сооснователи Google являются одними из самых богатых людей мира: в 2019 г. американский Forbes оценил состояние Пейджа в $50,8 млрд, Брина — в $49,8 млрд.